عاجل..آخر تطورات الاوضاع في غـ ـزة بعد توسيع إسرائـ ـيل عملياتها العسكرية

شهدت الأوضاع في قطاع غـ ـزة تطورات خـ ـطيرة اليوم الأربعاء وذلك بعد إعلان إسرائـ ـيل توسيع عملياتها في القطاع الأمر الذي سيترتب عليه مزيد من الشهداء والمصابين، فضلًا عن تدمـ ـير ما تبقي من البنية التحتية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة وتفاصيل توسيع إسرائـ ـيل عملياتها العسكرية في القطاع، وحصيلة الشهداء والمصابين.

تفاصيل توسيع إسرائـ ـيل عملياتها في قطاع غـ ـزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائـ ـيل ستوسع عملياتها في قطاع غـ ـزة من أجل السيطرة على مساحات شاسعة في القطاع.

قطاع غـ ـزة

وقال وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي، في بيان، إن: "القوات الإسرائـ ـيلية ستتحرك لـ تطهير المناطق من الإرهـ ـابيين والبنية التحتية في قطاع غـ ـزة" وفق تعبيره.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: إسرائـ ـيل ستستولي على مساحات شاسعة من قطاع غـ ـزة

وأضاف وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: "ستستولي القوات الإسرائـ ـيلية على مساحات شاسعة من قطاع غـ ـزة تُضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائـ ـيل".

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: إجلاء واسع النطاق لـ سكان قطاع غـ ـزة من مناطق القـ ـتال

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي إجلاء واسع النطاق لـ سكان قطاع غـ ـزة من مناطق القـ ـتال.

الطائرات الحربية الإسرائـ ـيلية تشن غارات مكثفة علي قطاع غـ ـزة

ومن نفس الصدد، تواصل الطائرات الحربية الإسرائـ ـيلية، شن غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غـ ـزة منذ فجر اليوم الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد 21 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بعد قصف طائرات اسرائيلية خيمة نازحين قرب شارع البيئة في دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد 3 آخرين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منزل شمال مدينة رفح، فيما تواصل الآليات العسكرية قصفها على أحياء الجنينة وخربة العدس والمشروع.

الجيش الإسرائـ ـيلي يشن قصـ ـفا مدفـ ـعيا علي شرق قطاع غـ ـزة

وشن الجيش الإسرائـ ـيلي قصـ ـفا مدفـ ـعيا عنـ ـيفا استهدف شرقي بلدة عبسان الكبيرة وحي التفاح وشرق قطاع غـ ـزة، بالإضافة إلى استهداف المسجد الإندونيسي المـ ـدمر سابقًا في خان يونس، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها جراء قصف خيمة نازحين في منطقة أصداء شمال غرب خانيونس.

اليونيسف: استشهاد 100 طفل يوميا في قطاع غـ ـزة

بدورها، كشفت منظمة اليونيسيف في بيان عن ارتفاع مفزع في عدد ضحايا الأطفال، إذ استشهد 322 طفلًا وأُصيب 609 آخرون منذ 18 مارس الماضي، أي بمعدل 100 طفل يوميا في قطاع غـ ـزة

وتضمنت الأرقام ضحايا قصف مستشفى ناصر في 23 مارس، والذي استهدف قسم الجراحة بشكل متعمد.

قطاع غـ ـزة

حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غـ ـزة

وفيما يتعلق بحصيلة الشهداء والمصابين منذ بداية الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة في 7 أكتوبر 2023، فقد استشهد 50399 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب 114583 آخرين، بينهم آلاف الحالات الحرجة.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، دون قدرة فرق الإنقاذ على الوصول إليهم بسبب القصـ ـف المستمر.

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