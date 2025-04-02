عاجل.. إسرائـ ـيل تستهدف رفح الفلسطينية بالأحزمة النارية والقـ ـذائف المدفعية

شن الجيش الإسرائـ ـيلي قصـ ـفًا على مدينة رفح جنوب قطاع غـ ـزة بالأحزمة النارية والقـ ـذائف المدفعية، وذلك بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غـ ـزة للسيطرة علي مناطق واسعة من القطاع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تصعيد الجيش الإسرائـ ـيلي عملياته العسكرية علي مدينة رفح جنوب قطاع غـ ـزة، وحصيلة الشهداء والمصابين.

الجيش الإسرائـ ـيلي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غـ ـزة

استهدف الجيش الإسرائـ ـيلي مدينة رفح جنوب قطاع غـ ـزة بالأحـ ـزمة النـ ـارية والقـ ـذائف المـ ـدفعية، الأمر الذي أدي إلي سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

قطاع غـ ـزة

وفي نفس الصدد، أفاد مصدر طبي بأن القصـ ـف الإسرائـ ـيلي المتواصل منذ فجر اليوم الأربعاء أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيًا في قطاع غـ ـزة.

كما توغلت الدبابات الإسرائـ ـيلية حتى وصلت إلى وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غـ ـزة.

الجيش الإسرائـ ـيلي يشن غـ ـارات جوية على مدينة رفح وخان يونس

وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، شنَّ جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، اليوم الأربعاء، غـ ـارات جوية على جنوب قطاع غـ ـزة.

وفي نفس الصدد، أفادت صحيفة معاريف العبرية أن سلاح الجو الإسرائـ ـيلي شنّ غـ ـارات مكثفة طوال الليل على مدينة رفح وخان يونس جنوب قطاع غـ ـزة.

وأكدت تقارير إسرائـ ـيلية بشن غـ ـارات إضافية على دير البلح وسط قطاع غـ ـزة.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يبدأ عملية برية بـ رفح جنوب قطاع غزة

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام عبرية ببدء جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عملية برية بـ رفح جنوب قطاع غزة بعد استدعاء الفرقة 36.

ويعد ذلك توسيعًا للعـ ـدوان وحـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية في قطاع غـ ـزة في ظل صمت عالمي يدفع الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بدعم أمريكا الى مواصلة ارتكاب المـ ـجازر.

تفاصيل توسيع إسرائـ ـيل عملياتها في قطاع غـ ـزة

وكان وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي يسرائيل كاتس قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن إسرائـ ـيل ستوسع عملياتها في قطاع غـ ـزة من أجل السيطرة على مساحات شاسعة في القطاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي، في بيان، إن: "القوات الإسرائـ ـيلية ستتحرك لـ تطهير المناطق من الإرهـ ـابيين والبنية التحتية في قطاع غـ ـزة" وفق تعبيره.

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: إسرائـ ـيل ستستولي على مساحات شاسعة من قطاع غـ ـزة

وأضاف وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: "ستستولي القوات الإسرائـ ـيلية على مساحات شاسعة من قطاع غـ ـزة تُضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائـ ـيل".

قطاع غـ ـزة

وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي: إجلاء واسع النطاق لـ سكان قطاع غـ ـزة من مناطق القـ ـتال

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائـ ـيلي إجلاء واسع النطاق لـ سكان قطاع غـ ـزة من مناطق القـ ـتال.

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