تفاصيل استشهاد 17 ألف طفل في غـ ـزة منذ 7 أكتوبر 2023

تسببت الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة في استشهاد أكثر من 17 ألف طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، فضلًا عن إصابة عشرات الآلاف من الأطفال.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل المعاناة التي يعيشها أطفال غـ ـزة بسبب في ظل استمرار العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

تفاصيل استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين

أدت الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب تدمير البنية التحتية للقطاع وارتكاب جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي جـ ـرائم حـ ـرب وجـ ـرائم ضد الإنسانية وحصارًا خانقًا في محاولة لإجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم وتنفيذ مخطط التهجير القسري.

قطاع غـ ـزة

أطفال غـ ـزة وطلبة مدارسها هم الأكثر استهدافًا بفعل الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

وأحيت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، مناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يتزامن مع الخامس من أبريل من كل عام، حيث أكدت أن أطفال غـ ـزة وطلبة مدارسها هم الأكثر استهدافًا بفعل الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، حيث يواجهون يوميًا العديد نت التحديات جراء الظروف القاهرة التي يمرون بها؛ خاصة في قطاع غـ ـزة والقدس المحتلة والمناطق المسماة "ج" في الضفة الغربية.

تفاصيل استشهاد أكثر من 17 ألف طفل وطفلة فلسطينية

وأوضحت وزارة التربية الفلسطينية أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 استشهد أكثر من 17 ألف طفل وطفلة فلسطينية، وغالبيتهم من طلبة المدارس، وهو رقم يعكس عمق المأساة التي يعيشها الأطفال، ويكشف عن أن وراء كل رقم قصة حياة وذكريات ومواقف.

التعليم في فلسطين يتعرض للاستهداف المباشر من الاحت ـلال

وقالت وزارة التربية الفلسطينية إن التعليم في فلسطين، وخاصة في غـ ـزة، يتعرض للاستهداف المباشر من الاحت ـلال، الذي ما يزال يدمّر المدارس ويعرقل وصول الأطفال إلى بيئة تعليمية آمنة، ورغم هذه الظروف، يواصل أطفالنا في غـ ـزة تمسكهم بحقهم في التعليم، الذي هو الطريق الوحيد نحو المستقبل الأفضل، وهذا ما تحاول الوزارة تعزيزه عبر المدارس الافتراضية وتوفير بدائل تضمن هذا الحق".

وأكدت وزارة التربية الفلسطينية أن التعليم حق لكل طفل فلسطيني، وأنها ستواصل جهودها؛ لتوفير التعليم للأطفال في كل مكان، ومجابهة محاولات الاحتلال في تهديد مستقبلهم، وستتابع فضح هذه الانتـ ـهاكات الاحتلالية المتواصلة، مجددة التزامها بمواصلة جهودها في مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمدافعة عن الطفولة إلى التدخل العاجل إلى وقف هذه الممارسات المجحفة ولجم الاحتـ ـلال.

قطاع غـ ـزة

وزارة التربية الفلسطينية تطالب بتوحيد الجهود من أجل دعم أطفال غـ ـزة

وشددت وزارة التربية الفلسطينية على ضرورة توحيد الجهود من أجل دعم أطفال غـ ـزة وفي جميع أنحاء فلسطين، والعمل على تعزيز التعليم كحق أساسي، رغم كل التحديات الماثلة.

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