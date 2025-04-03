وزير الخارجية يشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطـلاق النـ ـار في غـ ـزة

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من بياتة ماينل رايزينجر، وزيرة خارجية النمسا الجديدة، وتطرق الاتصال لبحث عدد من الملفات الهامة وعلي رأسها التعاون الثنائي، وتطورات الأوضاع الإقليمية

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ووزيرة خارجية النمسا الجديدة، وأبرز الملفات التي تم بحثها بين الجانبين وفي مقدمتها العلاقات الثنائية وتطورات العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة والأوضاع في سوريا والسودان واليمن وقضية الأمن المائي.

مباحثات وزيرة الخارجية ونظيرته النمساوية

قدم وزير الخارجية التهنئة للوزيرة النمساوية على توليها منصبها الجديد، وتطلعه للعمل المشترك لتعزيز كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، ودفع التعاون الثنائي الفني، ولاسيما في مجال الهجرة وتنظيم انتقال العمالة المصرية للنمسا بشكل شرعي ومؤسسي.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يشدد علي ضرورة الوقف الفوري لإطـ ـلاق النـ ـار في غـ ـزة

وفيما يتعلق بتطورات العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة ، استعرض وزير الخارجية رؤية مصر حول سبل إنهاء الأزمة والجهود المصرية للعودة لاتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار وتثبيته بمراحله الثلاث، فضلاً عن إيجاد حلول مستدامة للصـ ـراع في ظل التصعيد الإسرائـ ـيلي المستمر، مشدداً على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للوقف الفوري لإطـ ـلاق النـ ـار وسرعة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية في سوريا

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، استعرض وزير الخارجية الموقف المصري من التطورات في سوريا، مؤكداً ضرورة وقف الانتـ ـهاكات الإسرائـ ـيلية السافرة في الأراضي السورية، مشدداً على دعم مصر للمؤسسات السورية ولعملية سياسية شاملة تضمن مشاركة كافة أطياف المجتمع السوري.

آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة

واصلت إسرائـ ـيل ارتكاب مـ ـجازرها البـ ـشعة في قطاع غـ ـزة اليوم الخميس، كما أدي القصـ ـف الإسرائـ ـيلي إلى نسف وتدمـ ـير مربعات سكنية بأكملها، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء قصـ ـف الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية بمدينة غـ ـزة إلى 20 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

قطاع غـ ـزة

وأكدت المصادر، اليوم الخميس، استشهاد مواطن في قصف الاحتـ ـلال لمنزل عائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب قطاع غــ ـزة كما تواصل مدفعية الاحتـ ـلال قصـ ـف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غـ ـزة.

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