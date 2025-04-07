مستجدات الأوضاع في غـ ـزة بعد إصدار الاحتـلال أوامر إخلاء جديدة للسكان

يشهد قطاع غـ ـزة تطورات خـ ـطيرة وسط تصعيد جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانه غيرالمسبوق علي المدنيين في القطاع، فضلًا عن شن غـ ـارات جوية عنـ ـيفة وإصدار الاحتـ ـلال أوامر إخلاء لسكان عدة أحياء سكنية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة وتفاصيل الغـ ـارات العنـ ـيفة التي تشنها إسرائـ ـيل علي المدنيين، وأوامر الإخلاء الذي تصدرها إلى سكان عدة أحياء في القطاع.

جيش الاحتـ ـلال يطالب بإخلاء عدة أحياء في قطاع غـ ـزة

كرر جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تحذيراته إلى سكان 5 أحياء في منطقة دير البلح في قطاع غـ ـزة، وطالب بضرورة إخلاء هذه الأحياء والتوجه إلى منطقة المواصي التي تشهد هي الأخرى غـ ـارات مكثفة للطيران الإسرائـ ـيلي.

سكان قطاع غـ ـزة

وطالبت منشورات لـ جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي سكان خمس أحياء في قطاع غـ ـزة هي الصحابة والسماح والعودة والزوايدة والصلاح بمغادرة مناطقهم فوراً، قائلاً: "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهـ ـجوم!".

الجيش الإسرائـ ـيلي يكثف غـ ـاراته على مناطق متفرقة من قطاع غـ ـزة

ومع الساعات الأولى من اليوم الاثنين كثف الجيش الإسرائـ ـيلي أمس غـ ـاراته على مناطق متفرقة من قطاع غـ ـزة، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

الجيش الإسرائـ ـيلي: حماس تتحمل المسئولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين في قطاع غـ ـزة

وقال بيان لجيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي: "سنهـ ـاجم بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لإطلاق قـ ـذائف صـ ـاروخية، تتحمل المنظمات الإرهـ ـابية وفي مقدمتها حماس المسئولية الكاملة عن نزوح ومعاناة المدنيين في قطاع غـ ـزة" وفق إدعائهم.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي ينشر قواته في محور موراج

ومن ناحية أخري، نشر جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي قواته في محور موراج الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس، جنوبي قطاع غـ ـزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة.

ولفت جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إلى أن القوات الإسرائـ ـيلية تعمل في محور موراج لأول مرة، في خطوة لاقت تنديدًا فلسطينيًا باعتبارها تهدف لعزل مدينة رفح عن باقي قطاع غـ ـزة.

نتنياهو

نتنياهو يكشف الهدف من إنشاء محور موراج

وكان رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأربعاء عن إنشاء محور موراج، مشيراً إلى أن الهدف منه عزل مدينة رفح التي أخلاها الجيش الإسرائـ ـيلي من سكانها قسراً عن باقي مناطق قطاع غـ ـزة.

اقرأ أيضًا

إسرائـ ـيل تبدأ نشر قواتها في محور موراج لعزل رفح عن غـ ـزة

جيش الاحتـ ـلال يضع أقفالا على أبواب مقامات في الحرم الإبراهيمي