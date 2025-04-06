إسرائـ ـيل تبدأ نشر قواتها في محور موراج لعزل رفح عن غـ ـزة

بدأ جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي نشر قواته في محور موراج الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس، جنوبي قطاع غـ ـزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

ونشر جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بيانًا قال فيه إن قوات الفرقة 36 عادت للعمل في قطاع غـ ـزة، وبدأت أنشطتها في محور موراج.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي ينشر قواته في محور موراج

ولفت جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي إلى أن القوات الإسرائـ ـيلية تعمل في محور موراج لأول مرة، في خطوة لاقت تنديدًا فلسطينيًا باعتبارها تهدف لعزل مدينة رفح عن باقي قطاع غـ ـزة.

قطاع غـ ـزة

نتنياهو يكشف الهدف من إنشاء محور موراج

وكان رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن الأربعاء عن إنشاء محور موراج، مشيراً إلى أن الهدف منه عزل مدينة رفح التي أخلاها الجيش الإسرائـ ـيلي من سكانها قسراً عن باقي مناطق قطاع غـ ـزة.

قصـ ـف جوي إسرائـ ـيلي يستهدف خيمة للنازحين في خان يونس

ومن ناحية أخري، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة محمود بصل، بأنه تم نقل 6 ضحايا بينهم سيدة (40 عاماً)، وعدد من المصابين بينهم أطفال، إلى مستشفى ناصر بخان يونس إثر قصـ ـف جوي إسرائـ ـيلي استهدف خيمة كانت تؤوي عشرات النازحين ومنزلاً غرب خان يونس في وقت متأخر مساء أمس السبت.

وأضاف الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة أن القصـ ـف الجوي في خان يونس ورفح، ومدينة غـ ـزة تزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية للقطاع وفي شمال القطاع، ما أجبر مئات العائلات على النزوح.

ماذا يحدث في قطاع غـ ـزة؟

يشهد جنوب قطاع غـ ـزة، اليوم الأحد، قصـ ـفًا مدفـ ـعيًا إسرائـ ـيليًا متواصلًا لا سيما في خان يونس ورفح، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائـ ـيلية في عدة مناطق.

كما أطلقت المدفعية الإسرائـ ـيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غـ ـزة قـ ـذائفها تجاه مدينة رفح الفلسطينية، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة.

قطاع غـ ـزة

المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية تشهد قصفًا متواصلًا

وتشهد المناطق الشمالية لمدينة رفح الفلسطينية قصفًا متواصلًا، إذ أن الطيران المروحي يطلق النـ ـار بكثافة شمال شرقي رفح الفلسطينية جنوب قطاع غـ ـزة.

اقرأ أيضًا

تعليق ناري من الخارجية الفلسطينية علي استهداف الاحتلال طواقم الإسعاف جنوب غـ ـزة

عاجل.. الاحتلال الإسرائـ ـيلي ينسف مربعات سكنية في غـ ـزة وحصيلة قاسية للضحايا