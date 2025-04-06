تعليق ناري من الخارجية الفلسطينية علي استهداف الاحتلال طواقم الإسعاف جنوب غـ ـزة

استهداف طواقم الإسعاف في غـ ـزة.. أثار المقطع المصور الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن إعدام قوات الاحتـ ـلال بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإغاثة والإسعاف في قطاع غـ ـزة حالة من الغضب الفلسطيني، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

كشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن العثور على جثث 15 مسعفًا استشهدوا في إطـ ـلاق نـ ـار لجيش الاحتـ ـلال الإسرائـ يـلي على سيارات إسعاف في قطاع غـ ـزة.

وزارة الخارجية الفلسطينية تعلق علي استهداف طواقم الإسعاف برفح جنوب غـ ـزة

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن المقطع المصور الذي نشرته صحيفة أمريكية بشأن إعـ ـدام قوات الاحتـ ـلال بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإغاثة والاسعاف في 23 مارس الماضي بمدينة رفح جنوب قطاع غـ ـزة، يفند ادعاءات الاحتـ ـلال بأنه لم يهـ ـاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم يتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.

قطاع غـ ـزة

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم السبت، أن هذه الجـ ـريمة مكتملة الأركان تندرج في إطار حـ ـرب الإبـ ـادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وتكشف بشـ ـاعة ما ترتكبه قوات الاحتـ ـلال بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الانسانية والأممية والطبية والصحفية لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعبنا في قطاع غـ ـزة بهدف قـ ـتل أشكال ومقومات الحياة كافة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.

وزارة الخارجية الفلسطينية تؤكد مواصلة جهودها لفضـ ـح جـ ـرائم الاحتـ ـلال أمام المؤسسات الدولية

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على مواصلة جهودها المكثفة لفضـ ـح جـ ـرائم الاحتـ ـلال أمام المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن، ومجلس حقوق الانسان، وغيرها من المنابر للدفع باتجاه تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للاحتـ ـلال على جـ ـرائمه وصولاً إلى إنصاف الضحايا من أبناء شعبنا، وإحقاق العدالة، والمطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي.

البث الإسرائـ ـيلية: حادثة استهداف طواقم الإسعاف برفح جنوب غـ ـزة لا تزال قيد التحقيق

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائـ ـيلية، اليوم السبت، بأن حادثة استهداف طواقم الإسعاف في 23 مارس الماضي بمدينة رفح جنوب قطاع غـ ـزة لا تزال قيد التحقيق.

قطاع غـ ـزة

وقالت هيئة البث الإسرائـ ـيلية إن الجيش الإسرائـ ـيلي سيصدر بيانًا جديدًا بخصوص حادثة استهداف طواقم الإسعاف برفح جنوب قطاع غـ ـزة في 23 مارس الماضي.

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