جيش الاحتـ ـلال يضع أقفالا على أبواب مقامات في الحرم الإبراهيمي

ارتكب جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي جـ ـريمة جديدة تُضاف لسلسلة الجـ ـرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي التفاصيل كاملة.

قام جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بوضع أقفال على باب مقام سيدنا يوسف عليه السلام وغرفة "المبخرة" وغرفة الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يضع أقفالا على أبواب مقامات في الحرم الإبراهيمي

ومن جانبه، قال معتز أبو سنينة مدير الحرم الإبراهيمي، إن جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي وضع أقفالاً على باب مقام سيدنا يوسف عليه السلام وغرفة "المبخرة" وغرفة الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذه سابقة خطيرة من قبل جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي تجاه الحرم الإبراهيمي.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

وأضاف أبو سنينة: "وربما وضع جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي أقفالا على جميع المقامات والأروقة في الحرم الإبراهيمي والتي تعود ملكية مفاتيحها للأوقاف الإسلامية وهي صاحبة السيادة والولاية القانونية عليها".

وتابع أبو سنينة: "وهذا يعد اعتـ ـداءً سافرًا وخـ ـطيرًا على قدسية هذه الأماكن التي لا يجوز بأي حق ولا بأي شكل المساس بها".

الأوقاف: وضع أقفالا على أبواب المقامات تعد مسًا بسيادة الوزارة على الحرم الإبراهيمي

وفي نفس الصدد، قالت وزارة الأوقاف في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، إن ما قام به جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي خطوة خطيرة تهدف إلى المسّ بشكل واضح بسيادة الوزارة على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه، والأبواب الداخلية والخارجية فيه.

وأضافت وزارة الأوقاف أن هذا أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتـ ـلال الظالم أمام مسئولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها، خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجيا، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية.

الأوقاف تدعو أبناء مدينة الخليل للتصدي للاحتـ ـلال والصمود داخل الحرم الإبراهيمي

ودعت وزارة الأوقاف، أبناء مدينة الخليل إلى مواجهة هذه التعديات بثباتهم وصمودهم داخل الحرم الإبراهيمي من خلال أداء الصلوات وأداء النشاطات الدينية المختلفة.

تفاصيل اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصي

ومن ناحية أخري، اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصي المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصي وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

قطاع غـ ـزة

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن شرطة الاحتـ ـلال شددت من قيودها على دخول المصلين الوافدين لـ المسجد الاقصي، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

اقرأ أيضًا

عاجل.. الاحتلال الإسرائـ ـيلي ينسف مربعات سكنية في غـ ـزة وحصيلة قاسية للضحايا

عاجل.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات للتصدي لمحاولات ذبح قرابين عيد الفصح