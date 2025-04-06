عاجل.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ودعوات للتصدي لمحاولات ذبح قرابين عيد الفصح

اقتحام المسجد الأقصي.. واصلت إسرائـ ـيل ارتكاب جـ ـرائمها البشـ ـعة في فلسطين، وذلك بعد اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصي المبارك وأداء طقوس تلمودية.

ينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اقتـ ـحام مئات المستوطنين المسجد الأقصي المبارك، وأداء طقوس تلمودية، وسط توترات شديدة واشتـ ـباكات بين المقدسيين والمرابطين بـ المسجد الأقصي وبين المستوطنين وجنود الاحتـ ـلال من جهة أخرى.

تفاصيل اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصي

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، المسجد الأقصي المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي.

المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصي وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن شرطة الاحتـ ـلال شددت من قيودها على دخول المصلين الوافدين لـ المسجد الاقصي، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

جماعات الهيكل تدعو إلى إدخال وذبح قرابين في المسجد الأقصي

ودعت "جماعات الهيكل" المزعوم المستوطنين إلى تصعيد محاولاتهم لإدخال وذبح قرابين ما يسمى "عيد الفصح" العبري في المسجد الأقصي ومحيطه، اعتبارًا من اليوم الاحد، أي قبل أسبوع من بدء العيد رسميًا في 13 أبريل الجاري، والذي يستمر لمدة أسبوع.

وتأتي هذه الدعوات، في سياق تصاعد محاولات المستوطنين لفرض طقوسهم الدينية داخل المسجد الأقصي، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات هذه الخطوة على الأوضاع في المدينة المقدسة.

نداءات عاجلة لحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى

في المقابل، أطلقت هيئات دينية ووطنية فلسطينية نداءات عاجلة لحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى، خاصة خلال الأيام القادمة التي تسبق عيد "الفصح".

وأكدت أهمية الرباط والتواجد المكثف في باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى لإفشال مخططات المستوطنين ومنع أي محاولة لإدخال القرابين أو تنفيذ الطقوس التلمودية.

الهيئات المقدسية: إسرائـ ـيل تستهدف تهويد المسجد الأقصى

وحذّرت الهيئات المقدسية من أن هذه المحاولات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف تهويد المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة على الأرض.

المسجد الأقصى

وأكدت الهيئات المقدسية أن الدفاع عن المسجد الأقصى واجب ديني ووطني يستدعي تكثيف الحضور في المسجد خلال هذه الفترة الحساسة.

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