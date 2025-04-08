وزير الخارجية يشدد علي ضرورة تسوية نهائية للصـ ـراع الفلسطيني-الإسرائـ ـيلي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء مع مورجان أورتاجس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وتيم ليندركينج، مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى بالإنابة، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر حوار الشرق الأوسط – أمريكا" المنعقد فى أبوظبي.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اجتماع وزير الخارجية والهجرة مع نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وتيم ليندركينج، مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى بالإنابة.

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

‏‎وتناول لقاء وزير الخارجية ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية التى تمتد لأكثر من أربعة عقود، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة والارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب.

وزير الخارجية

التطورات الأخيرة في قطاع غـ ـزة والضفة الغربية

و‏‎شهد لقاء وزير الخارجية ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط تبادلًا للرؤى بشأن التطورات الأخيرة في قطاع غـ ـزة والضفة الغربية في ظل التصعيد الإسرائـ ـيلي الخـ ـطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزير الخارجية يؤكد علي ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار فى قطاع غـ ـزة

وأكد وزير الخارجية على أهمية استعادة الهدوء وتثبيت اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار فى قطاع غـ ـزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غـ ـزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، مشددًا على رفض مصر لتهجير الفلسطينين من أرضهم.

وزير الخارجية يبحث خطة إعادة إعمار قطاع غـ ـزة

‏‎فى هذا الإطار، تناول وزير الخارجية خطة إعادة إعمار قطاع غـ ـزة التى تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبى واليابان وفاعلين دوليين آخرين، منوهًا فى هذا الخصوص إلي حرص مصر على عقد مؤتمر دولى لإعادة الإعمار فى قطاع غـ ـزة بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.

وزير الخارجية يشدد على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى المشروعة، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط.

وزير الخارجية يشدد علي ضرورة تسوية نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائـ ـيلي

‏‎كما شدد وزير الخارجية على ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني- الإسرائـ ـيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

التطورات فى لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن

كما تطرق لقاء وزير الخارجية ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط الى تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات فى لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن، والتاكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة فى البحر الأحمر

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