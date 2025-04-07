مسيرات في عدة دول تنديدا بالإبـ ـادة الإسرائيلية في قطاع غـ ـزة

شهدت عدة دول في العالم تظاهرات داعمة لـ قطاع غـ ـزة ورافضة لـ العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي الذي استئنفته قوات الاحتـ ـلال ضد أهالي غـ ـزة، بعد خرقها اتفاق وقف إط ـلاق النـ ـار.

وينشر “الموجز” تفاصيل التظاهرات التي تم تنظيمها في عدة دول لدعم قطاع غـ ـزة ورفض حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية التي يرتكبها الاحتـ ـلال في القطاع.

تظاهرات داعمة لـ قطاع غـ ـزة في عدة دول

شهدت عدة دول تظاهرات داعمة لـ قطاع غـ ـزة، ورافضة لـ الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية ضد المدنيين في قطاع غـ ـزة، بعد خرقها اتفاق وقف إطـ ـلاق النـ ـار.

تظاهرات داعمة لـ قطاع غـ ـزة

دمشق تنتفض لنصرة غـ ـزة

انطلقت مظاهرات في العاصمة السورية دمشق دعمًا لـ غـ ـزة، كما نظم طلاب جامعة حلب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غـ ـزة.

ونُظمت في موريتانيا وبنجلاديش مظاهرات داعمة؛ نصرة لـ غـ ـزة التي تتعرض لمـ ـجازر الاحتـ ـلال، كما شهد مخيم البقعة بالأردن مسيرات شعبية.

اعتصامات وإضراب شامل في لبنان لدعم قطاع غـ ـزة

كما أُقيمت وقفة أمام بلدية طرابلس شمالي لبنان، أحرق خلالها المشاركون علم إسرائـ ـيل؛ تنديداً بجـ ـرائمها في قطاع غـ ـزة، كما نُظمت فعاليات وإضرابات في مدينة صيدا جنوبي لبنان؛ ضمن الحراك العالمي لوقف الإبـ ـادة الجماعية في غـ ـزة.

وعمت اعتصامات وإضراب شامل معظم الجامعات والمؤسسات التجارية في لبنان تضامنًا مع قطاع غـ ـزة الذي يعاني تصعيدًا في حـ ـرب الإبـ ـادة الجماعية التي ترتكبها إسرائـ ـيل منذ أكثر من عام ونصف بحق الفلسطينيين.

وشهدت معظم الجامعات الخاصة والرسمية في العاصمة بيروت اعتصامات تضامنًا مع غـ ـزة، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "المقاطعة هي الحل" و"لا تقتل إخوتك.. إنت وضميرك" و"أوقفوا إسرائـ ـيل".

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تنظيم طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت وقفة احتجاجية، رفضًا لاستمرار حـ ــرب الإبـ ـادة الجماعيَّة في قطاع غـ ـزة.

مدن الضفة الغربية تشهد مسيرات تنديدًا بالإبـ ـادة التي يرتكبها الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي

ومن ناحية أخري، شهدت مدن الضفة الغربية مسيرات تنديدًا بالإبـ ـادة التي يرتكبها الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة منذ أكثر من عام ونصف.

وانطلقت مسيرة من وسط مدينة رام الله، وجابت شوارع عدة رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، وردد المشاركون هتافات منددة بالحـ ـرب الإسرائـ ـيلية على غـ ـزة.

تظاهرات داعمة لـ قطاع غـ ـزة

كما انطلقت مسيرات مماثلة في مدينتي بيت لحم والخليل (جنوب) ومسيرات في مدن نابلس وقلقيلية (شمال)، وأريحا (شرق)، وساد إضراب عام كافة مناحي الحياة في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها وبلداتها.

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