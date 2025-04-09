بزشكيان: إيران لا تسعى لإمتلاك قنبلة نووية ونرحب المستثمرون الأمريكيون

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأربعاء، على أن بلاده "لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية"، مشيراً إلى أن إمكانية ضخ إستثمارات أمريكية مباشرة في البلاد إذا ما تمكنت الدولتان من التوصل إلى إتفاق المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

بزشكيان نرحب بالإستثمارات الأمريكية



وقال بزشكيان، في خطاب ألقاه بطهران: "لا نسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، لقد تحققتم في الغرب من ذلك 100 مرة كرروا ذلك ألف مرة أخرى".

و أوضح أن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يعارض إستثمار المستثمرين الأمريكيين في إيران"، مضيفاً "أيها المستثمرون الأمريكيون: تعالوا واستثمروا".



وأضاف بيزيشكيان، أن المحادثات المقررة السبت المقبل، في عمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستجرى "بشكل غير مباشر".



إسرائيل حذرت ترامب من إمتلاك إيران للقنبلة النووية

هذا وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت في وقت سابق من مارس الماضي إن إسرائيل تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لا يمكنها غض الطرف عن امتلاك إيران للسلاح النووي.

وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن تل أبيب تهدف إلى توعية ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك.

وكان موقع أكسيوس قد ذكر، أن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

ويتكوف لن تمتلك إيران أبداً القنبلة النووية

من جهته فقد أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن "إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية وهذا لا يمكن أن يحدث ولن يحدث".

وتابع ويتكوف: "رسالتنا لإيران هي أن نجلس معا ونرى ما إذا كان بوسعنا الوصول إلى المكان الصحيح من خلال الدبلوماسية".

وأضاف: "الرئيس ترامب لا يريد الحروب، وهو قد يلجأ للحل العسكري من أجل وقف الحروب، وهذا السبب الوحيد الذي قد يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة، أما بشأن إيران وملفها النووي نأمل ألا نلجأ لهذا الخيار، وأن نتمكن من حل الأزمة على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "ترامب قال في الرسالة التي وجهها للإيرانيين، أنا رئيس سلام ولا يجب أن نلجأ للحل العسكري، بل علينا التفاوض، ويجب توضيح المفاهيم الخاطئة، وإرساء نظام مراقبة وتدقيق حتى لا يقلق أي طرف من التسليح النووي".

إقرأ أيضاً

تصريحات قادة إيران تعكس أثار غياب الثقة على المحادثات الإيرانية الأمريكية

ترامب يرغب في صناعة إتفاق نووي جديد مع إيران فهل ينجح؟