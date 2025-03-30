مسعود بزشكيان : لم نتهرب من المفاوضات و رسالتنا لترامب وصلت

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد، إن بلاده لم تتهرب من المفاوضات مع واشنطن مشيراً إلى أن رد طهران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل عبر سلطنة عمان المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



بزشكيان : خرق الإلتزامات هو الذي تسبب في حدوث مشكلات

وأوضح بزشكيان في اجتماع مجلس الوزراء الإيراني أنه "في هذا الرد، ورغم رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين، فقد جاء أن طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتهرب قط من المفاوضات".

وتابع الرئيس الإيراني: "خرق الالتزامات هو الذي تسبب في حدوث مشكلات على هذا الطريق، ويجب تعويضها واستعادة الثقة".



كما أشار إلى أن "السلوك الأمريكي هو الذي سيحدد إستمرار مسار المفاوضات".

عراقجي : شرحنا لترامب وجهات نظرنا

من جهته فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن بلاده أرسلت رداً على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودعى فيها طهران إلى مفاوضات حول برنامجها النووي.



وأوضح أن "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل، وجرى نقلها إلى الطرف الآخر".

وأضاف: "سياسة طهران لا تزال تتمثل في تجنب المفاوضات المباشرة تحت سياسة الضغوط القصوى".

ترامب يتوعد إيران بأمور سيئة

بدوره فقد توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن إيران ستواجه "أموراً سيئة" إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، وذلك غداة إعلان طهران أنها ردت رسمياً على رسالة الرئيس الأمريكي التي دعى فيها إلى إجراء مفاوضات .



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أفضل إلى حد بعيد أن نتوصل إلى حل مع إيران. ولكن إن لم نتوصل إلى حل، فإن أموراً سيئة ستحصل لإيران".

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الخميس، أن سلطنة عمان قد أطلعت الولايات المتحدة على الرسائل التي تلقتها من إيران.



ونقل الموقع عن مصدر أن عُمان أبلغت الولايات المتحدة باستلامها الرد الإيراني، مضيفا أن العمانيين سيسلمون الرسالة الإيرانية إلى البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة.



من جهته فقد أوضح سفير إيران في العراق إن "رسالة ترامب لطهران تضمنت طلبا بحل الحشد أو دمجه وهو أمر غير مقبول لدينا".

وتابع: "قرار حل الحشد هو قرار عراقي وأعتقد أن ذلك مستحيل.. كما أننا نرفض التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية".

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