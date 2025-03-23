ويتكوف : إيران لا ولم ولن تمتلك القنبلة النووية ولن نسمح بذلك

أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الأحد، إن "إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية وهذا لا يمكن أن يحدث ولن يحدث" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



ويتكوف : رسالتنا لإيران هي أن نجلس معاً

وتابع ويتكوف: "رسالتنا لإيران هي أن نجلس معا ونرى ما إذا كان بوسعنا الوصول إلى المكان الصحيح من خلال الدبلوماسية".



وأضاف: "الرئيس ترامب لا يريد الحروب، وهو قد يلجأ للحل العسكري من أجل وقف الحروب، وهذا السبب الوحيد الذي قد يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة، أما بشأن إيران وملفها النووي نأمل ألا نلجأ لهذا الخيار، وأن نتمكن من حل الأزمة على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "ترامب قال في الرسالة التي وجهها للإيرانيين، أنا رئيس سلام ولا يجب أن نلجأ للحل العسكري، بل علينا التفاوض، ويجب توضيح المفاهيم الخاطئة، وإرساء نظام مراقبة وتدقيق حتى لا يقلق أي طرف من التسليح النووي".

إسرائيل تحذر واشنطن من إمتلاك إيران للقنبلة النووية

هذا و كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، إن إسرائيل تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لا يمكنها غض الطرف عن امتلاك إيران للسلاح النووي.

و أوضح مصدر عسكري إسرائيلي أن تل أبيب تهدف إلى توعية ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك.

وكان موقع أكسيوس قد ذكر، الخميس، أن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني ستعقد الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وأفاد الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات استراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. وأضاف أكسيوس أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

إيران : التجربة جعلتنا لا نقبل التفاوض مع واشنطن بسهولة

من جهته فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إنه لم يعد ممكنا الدخول في محادثات مع واشنطن إلا إذا تغيرت بعض الأمور.



وأضاف عراقجي أنه لا يمكن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بشكله الحالي لكنه يمكن أن يكون نموذجا.

ولفت إلى أن رفض التفاوض مع الولايات المتحدة نابع من التجارب الماضية وليس العناد.

من جهته فقد أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، أن التهديدات الأمريكية لبلاده "لن تجدي نفعا"، بعدما حذر الرئيس الأمريكية، دونالد ترامب، من تحرك عسكري محتمل ضد طهران المزيد

وقال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الجمعة، إن طهران لا تحتاج إلى وكلاء في المنطقة، وإن الحوثيين في اليمن، "يتصرفون بشكل مستقل".

وتابع "إنهم يطلقون التهديدات... لكننا لم نبدأ قط مواجهة أو صراع مع أحد ومع ذلك، إذا تصرف أحد بخبث وبادر بذلك، فسيتلقى صفعات قوية".

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