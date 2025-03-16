القناة الـ12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للحوثين براً وبحراً

نقلت القناة 14 العبرية عن مصدر مطلع ، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإحتمال شن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية هجوماً على إسرائيل جواً وبحراً المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



مصدر من الجيش الإسرائيلي نستعد للحوثين وكأن بيننا وبينهم عدة كيلو مترات

و أشار المصدر، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للحوثيين وكأن المسافة بين إسرائيل واليمن كيلومتران وليس 2000 كيلومتر.

هذا وكان موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، قد كشف في وقت سابق من الأحد أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقاً بضرباتها على الحوثيين في اليمن، ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي بارز، قوله إنه قد تم إخطار إسرائيل قبل الضربات.

وأضاف أحد المسؤولين أن تلك الضربات قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، تعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة الضغوط على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

و أسفرت تلك العملية عن مقتل و إصابة العشرات بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية كبيرة النطاق على اليمن، السبت، قالت إنها ردا على هجمات جماعة الحوثي على حركة الشحن في البحر الأحمر.



جماعة الحوثي تنتقم من الولايات المتحدة

من جهتها فقد أعلنت جماعة الحوثيون في اليمن، الأحد، عن إستهدافها حاملة الطائرات الأمريكية، يو إس إس هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بالصواريخ



وقال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوات المسلحة التابعة للحوثيين عملية عسكرية نوعية إستهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر"

وأوضح : أن الاستهداف تم بإستخدام "18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وكذلك سلاح الجو المسير والقوات البحرية".

وأكد : أن العملية جاءت رداً على الهجوم الأمريكي الذي شن خلال الساعات الماضية "أكثر من 47 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجرف، إرتكب خلالها العدو الأمريكي، عددا من المجازر حيث أدى هذا العدون لاستشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية".



وشدد البيان على أن "القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين لن تترد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي رداً على العدوان على بلدنا وأنها مستمرة بعون الله في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

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