عاجل.. أول تعليق لـ قائد الحرس الثوري الإيراني علي تهـ ـديد ترامب لـ إيران

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي رسائل نارية بعد تهـ ـديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ إيران، والتوعد بمحاسبتها بالكامل إذا استمرت في دعم الحوثيين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الرسائل التي وجهها قائد الحرس الثوري الإيراني عقب الضـ ـربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية علي الحوثيين في اليمن.

قائد الحرس الثوري الإيراني يعلق على الهـ ـجمات الأمريكية ضد اليمن

ومن جانبه، علق قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، على الهـ ـجمات الأمريكية ضد اليمن، قائلًا: "إن الولايات المتحدة لم تتعلم الدرس التاريخي بأن الحـ ـرب لا تعتبر حلًا لمشاكلها".

إيران

قائد الحرس الثوري الإيراني: سيكون ردنا حاسم علي أي تهـ ـديد

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: "لن نبدأ الحـ ـروب لكن إذا تم تهـ ـديدنا من أي جهة فسيكون ردنا حاسمًا ومصيريًا".

قائد الحرس الثوري الإيراني: أي اعتداء علي إيران سيواجه برد صارم وحازم ومـ ـدمر

وحذر قائد الحرس الثوري الإيراني من أن أي تهـ ـديد سيتحول إلى الفعل ضد إيران سيواجه برد صارم وحازم ومـ ـدمر من جانبها.

قائد الحرس الثوري الإيراني: طهران ليس لديها دور في تنظيم ووضع سياسات الحوثيين

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن طهران ليس لديها دور في تنظيم ووضع سياسات جبهة المقاومة بما في ذلك أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مشيرًا إلى أن أنصار الله كممثلين للشعب اليمني يتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بأنفسهم.

ترامب يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لإيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه تحذيرًا شديد اللهجة لـ إيران، متوعدًا بمحاسبتها بالكامل إذا استمرت في دعم الحوثيين.

ومنذ أسبوعين، أرسل ترامب رسالة إلى القادة الإيرانيين عرض فيها استئناف المحادثات الثنائية بشأن البرنامج النووي الإيراني، لكنه شدد على أنه لن يسمح لطهران بتطوير برنامج نووي قابل للتشغيل، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

الحوثيون يعلنون وقوع سلسلة من الانفـ ـجارات في العاصمة صنعاء

من ناحية أخري، أعلن الحوثيون وقوع سلسلة من الانفـ ـجارات في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال اليمن مساء أمس السبت، مع استمرار القصـ ـف في الساعات الأولى من صباح الأحد.

صعود أعمدة دخان من مجمع مطار صنعاء

وأظهرت صور متداولة أعمدة الدخان تتصاعد من مجمع مطار صنعاء الذي يضم منشأة عسـ ـكرية كبيرة، بينما أفادت التقارير بتنفيذ ضربات جوية أخرى على محافظات الحديدة والبيضــاء ومأرب.

الحوثيون تكشف حصيلة القتلي والجرحي جراء الضـ ـربات الأمريكية

وأوضح الحوثيون أن الضـ ـربات الأمريكية أسفرت عن مقـ ـتل 18 شخصًا على الأقل، بينهم 13 في صنعاء وخمسة في صعدة.

وفي نفس الصدد، أكد مسؤول أمريكي أن هذه الضـ ـربات علي مواقع الحوثيين هي مجرد بداية لسلسلة عمليات عسكرية تستهدف مواقع الحوثيين، ومن المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.

الحوثيون

وتعكس التحركات الأمريكية موقفًا حازمًا من إدارة ترامب التي تؤكد أنها لن تتسامح مع أي تهـ ـديد لحرية الملاحة في البحر الأحمر، مما يزيد احتمالات انـ ـدلاع مواجهات أوسع في الشرق الأوسط.

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