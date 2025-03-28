عراقجي : لقد أرسلنا رد طهران الرسمي على رسالة الرئيس ترامب

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن بلاده قد أرسلت ردها على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي دعى خلالها طهران إلى عَقد مفاوضات حول برنامجها النووي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

عراقجي : نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل، وجرى نقلها إلى الطرف الآخر

وقال عراقجي لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "لقد تم إرسال رد ايران الرسمي على رسالة ترامب أمس الأربعاء بشكل مناسب وعبر سلطنة عمان".

وأوضح أن "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل، وجرى نقلها إلى الطرف الآخر".

وقالت مصادر مطلعة إن رسالة ترامب إلى خامنئي حملت "لهجة حادة"، حيث عرض التفاوض على اتفاق نووي جديد، لكنه "حذر من عواقب وخيمة إذا رفضت إيران العرض واستمرت في برنامجها النووي".

وأوضحت المصادر أن ترامب شدد على أنه "لا يريد مفاوضات مفتوحة المدة"، وحدد مهلة "شهرين للتوصل إلى اتفاق".



ترامب حدد لإيران مهلة للتفاوض قبل أن يتحرك عسكرياً ضدها

هذا وقد نقل موقع أكسيوس الأمريكي، في وقت سابق من الإسبوع الماضي عن مصادر مطلعة قولها إن "رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة زمنية محددة للتوصل إلى إتفاق نووي جديد.

و أشار المصدر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمهل طهران مدة شهرين للتوصل لإتفاق نووي جديد، قبل أن ينفذ عملاً عسكرياً ضد منشآت إيران النووية بحسب رسالة بعث بها للمرشد الإيراني علي خامنئي.

و أوضح الموقع "لم يتضح بعد ما إذا كان العد التنازلي للمهلة يبدأ من وقت تسليم الرسالة أم من لحظة بدء المفاوضات، لكن رفض إيران لمبادرة ترامب وعدم الدخول في مفاوضات قد يزيد من احتمالية تنفيذ "عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية".

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