ترامب يتوعد إيران بمواجهة أمور سيئة إذا أخفقت في التوصل لإتفاق

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن إيران ستواجه "أموراً سيئة" إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، وذلك غداة إعلان طهران أنها ردت رسميا على رسالة الرئيس الأمريكي التي دعى فيها إلى إجراء مفاوضات المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



عراقجي : أرسلنا ردنا على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أفضل إلى حد بعيد أن نتوصل إلى حل مع إيران. ولكن إن لم نتوصل إلى حل، فان أمورا سيئة ستحصل لإيران".

من جهته فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن بلاده أرسلت ردا على الرسالة التي بعث بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودعى فيها طهران إلى مفاوضات حول برنامجها النووي.



وقال عراقجي لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "لقد تم إرسال رد ايران الرسمي على رسالة ترامب أمس الأربعاء بشكل مناسب وعبر سلطنة عمان".

وأوضح أن "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة تم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة ترامب بشكل كامل، وجرى نقلها إلى الطرف الآخر".

وأضاف: "سياسة طهران لا تزال تتمثل في تجنب المفاوضات المباشرة تحت سياسة الضغوط القصوى".

سلطنة عمان أطلعت واشنطن على فحوة الرسالة

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي ، الخميس، أن سلطنة عمان قد أطلعت الولايات المتحدة على الرسائل التي تلقتها من إيران.



ونقل الموقع عن مصدر أن عُمان أبلغت الولايات المتحدة باستلامها الرد الإيراني، مضيفا أن العمانيين سيسلمون الرسالة الإيرانية إلى البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة.



من جهته فقد أوضح سفير إيران في العراق إن "رسالة ترامب لطهران تضمنت طلبا بحل الحشد أو دمجه وهو أمر غير مقبول لدينا".

وتابع: "قرار حل الحشد هو قرار عراقي وأعتقد أن ذلك مستحيل.. كما أننا نرفض التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية".

فيما جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تأكيده أن بلاده لم تتسلم طلبا من الولايات المتحدة بحل الحشد الشعبي.

وأكد، خلال لقاء متلفز، أنه "لا يمكن لأي جهة أن تجبر العراق على إنهاء مهام الحشد الشعبي".

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