البيت الأبيض يعلن عن إقتراب التوصل إلى إتفاق مع إيران

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إيران في طريقها لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن المحادثات المباشرة بين الجانبين ستجري السبت في العاصمة العمانية مسقط المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



المتحدثة الرسمية بإسم البيت الأبيض "إيران تتجه نحو إبرام اتفاق"

و أكدت المتحدثة الرسمية بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن: "إيران تتجه نحو إبرام اتفاق".



وأضافت أن "محادثات السبت مع إيران ستكون مباشرة"، مشيرا إلى أن "الرئيس دونالد ترامب قال إن هناك محادثات مباشرة مع إيران السبت ولن أعطي تفاصيل.



وتابعت: "الرئيس أوضح لإيران أنه يمكنها الاختيار بين صفقة يتم التفاوض عليها مع الرئيس أو ستدفع الثمن، والرئيس أوضح بالأمس أنه إن لم تختر المضي قدما في الدبلوماسية والوصول إلى اتفاق ستكون هناك عواقب وخيمة".



مخاوف إيرانية من إجراء المحادثات

هذا وقد نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء، عن مسؤولين إيرانين قولهم إن طهران لديها شكوك حول نوايا واشنطن بشأن المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي

وأوضح المسؤولون أن طهران "تتعامل بحذر مع المحادثات المقررة عقدها مطلع الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، في ظل ثقة قليلة في إحراز تقدم وشكوك بالغة تجاه نوايا واشنطن".



وكانت إيران، الثلاثاء، قد أعلنت أنها تفضل الخوض في مباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي لتجنب التهديدات الأمريكية

بدوره فقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات غير المباشرة يمكن أن تضمن مناقشات "حقيقية ومثمرة" وطهران ستلتزم بهذا الإطار.

وأضاف عراقجي أن "طهران تفضل المحادثات غير المباشرة لتجنب الضغوط والتهديدات وفرض الإرادة من جانب الولايات المتحدة ".

هذا وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أفادت على تطبيق تليجرام، الثلاثاء، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي ستعقد في 12 أبريل في سلطنة عمان.

و أكدت أن المحادثات بين البلدين سيقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

كما شددت طهران على أن المفاوضات ستكون غير مباشرة رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مباشرة بين الطرفين.

نتنياهو يدعو لضرب إيران في حال عدم التوصل إلى إتفاق

من جهته فقد دعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى اللجوء للخيار العسكري ضد إيران في حال طالت المفاوضات معها بشأن برنامجها النووي، وأن الاتفاق المقبول معها يجب أن يتضمن تفجير منشآتها النووية.

وأضاف نتنياهو أن هناك إتفاقاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل على وجوب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا لم يحدث ذلك وأطالت إيران المفاوضات فيجب اللجوء إلى الخيار العسكري".

وشدد على أن "الاتفاق النووي مع إيران لن يكون مقبولا له إلا إذا تضمن تفجير كل المنشآت النووية الإيرانية وتفكيك جميع المعدات بإشراف وتنفيذ أمريكي".

وأشار إلى أن إسرائيل تتفق مع الولايات المتحدة أنه "لن يكون بحوزة ايران سلاح نووي، هذا يمكن تحقيقه عبر اتفاق لكن فقط ان كان هذا الاتفاق بصيغة ليبيا، أي الدخول تفجير كل المواقع تفكيك كل الأجهزة باشراف أمريكي وتنفيذ أمريكي".



وأوضح: "الإمكانية الثانية، أن لا يحدث هذا وان يضيعوا الوقت في التفاوض وعندها يجب العودة للخيار العسكري، الجميع يفهم هذا، وقد تحدثنا عن هذا بشكل مطول".

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