رويترز:مسؤولون إيرانيون يؤكدون على أن طهران لديها مخاوف من المحادثات مع واشنطن

نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء، عن مسؤولين إيرانين قولهم إن طهران لديها شكوك حول نوايا واشنطن بشأن المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

إيران نتعامل بحذر مع المحادثات المقررة عقدها مع الولايات المتحدة



وأوضح المسؤولون أن طهران "تتعامل بحذر مع المحادثات المقررة عقدها مطلع الأسبوع المقبل مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، في ظل ثقة قليلة في إحراز تقدم وشكوك بالغة تجاه نوايا واشنطن".



أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها تفضل الخوض في مباحثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي لتجنب التهديدات الأمريكية

بدوره فقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات غير المباشرة يمكن أن تضمن مناقشات "حقيقية ومثمرة" وطهران ستلتزم بهذا الإطار.

وأضاف عراقجي أن "طهران تفضل المحادثات غير المباشرة لتجنب الضغوط والتهديدات وفرض الإرادة من جانب الولايات المتحدة ".

هذا وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أفادت على تطبيق تليجرام، الثلاثاء، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي ستعقد في 12 أبريل في سلطنة عمان.

و أكدت أن المحادثات بين البلدين سيقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

كما شدد طهران على أن المفاوضات ستكون غير مباشرة رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مباشرة بين الطرفين.

ترامب أعلن عن المحادثات في أعقاب تهديداته لإيران

من جهته فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المحادثات، الاثنين، بعد أن هدد منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير إيران مرارا بعمل عسكري إذا لم توافق على اتفاق.



وفي سياق متصل فقد أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستجري مباحثات مباشرة مع إيران، وعلى أعلى مستوى يوم السبت المقبل.



وأضاف "نحن نجري محادثات مباشرة مع إيران وإذا ما بدأت هذه المحادثات المباشرة يوم السبت، سنرى ما ستؤول إليه الأمور، وأعتقد أن التوصل إلى إتفاق هو الحل الأفضل عوض أن نلجأ لفعل ما هو واضح، وانا لا أرغب في أن نلجأ إلى هذا الخيار،

وأعتقد أن إسرائيل أيضا لا ترغب في اللجوء إلى هذا الخيار، وآمل أن تتكلل هذه المحادثات مع إيران بالنجاح".

هذا وكان ترامب قد هدد بقصف طهران وفرض رسوم جمركية على إيران، إذا لم تبرم إتفاقا مع الولايات المتحدة لضمان عدم تطويرها سلاحاً نووياً.

وقال ترامب عن إيران: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف، سيكون قصفاً لم يروا مثله من قبل". وأوضح ترامب أن هناك "محادثات تجري بين المسؤولين الأمريكين والإيرانيين".

و أضاف و إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، وذلك غداة إعلان طهران أنها ردت رسمياً على رسالة الرئيس الأمريكي التي دعى فيها إلى إجراء مفاوضات .

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