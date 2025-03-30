هيئة الأركان الإيرانية تتوعد بالرد الرادع على أي محاولات هجومية من الأعداء

حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان لها ،الأحد، من وصفتهم بجميع الأعداء الذين أخطأوا في حساباتهم، من أن أي تهديد أو عدوان، أو إثارة للحرب، أو إنتهاك لوحدة أراضي إيران، سيتم الرد عليه بقوة مضاعفة ونهج هجومي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية : مستعدون للدفاع عن أرضنا

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن أرضها ومبادئها بكل قوة".

وشدد البيان على أن إيران: "بلغت مرحلة من الردع الدفاعي والعسكري الفعال والمستدام، مما يجعلها مستعدة للرد بقوة على أي تهديد أو اعتداء"، وستعمل على "رصد تحركات ومؤامرات الأعداء".



وأكدت الهيئة أن إيران "تدافع عن مبادئها وأرضها وشعبها، وفي الوقت نفسه تدعوا للسلام والأمن الإقليمي والدولي".



من جهته فقد أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد، إن بلاده لم تتهرب من المفاوضات مع واشنطن مشيراً إلى أن رد طهران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل عبر سلطنة عمان .



وأوضح بزشكيان في اجتماع مجلس الوزراء الإيراني أنه "في هذا الرد، ورغم رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين، فقد جاء أن طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتهرب قط من المفاوضات".

وتابع الرئيس الإيراني: "خرق الالتزامات هو الذي تسبب في حدوث مشكلات على هذا الطريق، ويجب تعويضها واستعادة الثقة".



كما أشار إلى أن "السلوك الأمريكي هو الذي سيحدد إستمرار مسار المفاوضات".



ترامب هدد إيران إن لم ينجح التوصل لإتفاق نووي جديد



بدوره فقد توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن إيران ستواجه "أموراً سيئة" إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، وذلك غداة إعلان طهران أنها ردت رسمياً على رسالة الرئيس الأمريكي التي دعى فيها إلى إجراء مفاوضات .



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أفضل إلى حد بعيد أن نتوصل إلى حل مع إيران. ولكن إن لم نتوصل إلى حل، فإن أموراً سيئة ستحصل لإيران".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد كشف ، الخميس، أن سلطنة عمان قد أطلعت الولايات المتحدة على الرسائل التي تلقتها من إيران.



ونقل الموقع عن مصدر أن عُمان أبلغت الولايات المتحدة بإستلامها الرد الإيراني، مضيفاً أن العمانيين سيسلمون الرسالة الإيرانية إلى البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة.



من جهته فقد أوضح سفير إيران في العراق إن "رسالة ترامب لطهران تضمنت طلبا بحل الحشد أو دمجه وهو أمر غير مقبول لدينا".

وتابع: "قرار حل الحشد هو قرار عراقي وأعتقد أن ذلك مستحيل.. كما أننا نرفض التفاوض بشأن الصواريخ الباليستية".

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