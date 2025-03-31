ترامب يتوعد بقصف طهران وفرض رسوم جمركية والجيش الإيراني يتوعد بالمثل

هدد الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، الأحد، بقصف إيران قصفاً لم يروا مثله من قبل في حال عرقلت طهران عملية إبرام إتفاقاً جديداً مع واشنطن يضمن عدم تطويرها للأسلحة النووية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ترامب يتعهد بقصف طهران وفرض رسوم جمركية

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب لقناة إن بي سي نيوز الأمريكية، حيث هدد ترامب بقصف طهران وفرض رسوم جمركية على إيران، إذا لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة لضمان عدم تطويرها سلاحاً نووياً.

وقال ترامب عن إيران: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف. سيكون قصفا لم يروا مثله من قبل".

وأوضح ترامب أن هناك "محادثات تجري بين المسؤولين الأمريكين والإيرانيين".



وكان ترامب قد توعد ، الجمعة، أن إيران ستواجه "أموراً سيئة" إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، وذلك غداة إعلان طهران أنها ردت رسمياً على رسالة الرئيس الأمريكي التي دعى فيها إلى إجراء مفاوضات .



وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أفضل إلى حد بعيد أن نتوصل إلى حل مع إيران. ولكن إن لم نتوصل إلى حل، فإن أموراً سيئة ستحصل لإيران".



هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية : سنرد على أي هجوم معادي بقوة

بدورها فقد حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان لها ،الأحد، من وصفتهم بجميع الأعداء الذين أخطأوا في حساباتهم، من أن أي تهديد أو عدوان، أو إثارة للحرب، أو إنتهاك لوحدة أراضي إيران، سيتم الرد عليه بقوة مضاعفة ونهج هجومي



وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للدفاع عن أرضها ومبادئها بكل قوة".

وشدد البيان على أن إيران: "بلغت مرحلة من الردع الدفاعي والعسكري الفعال والمستدام، مما يجعلها مستعدة للرد بقوة على أي تهديد أو اعتداء"، وستعمل على "رصد تحركات ومؤامرات الأعداء".



وأكدت الهيئة أن إيران "تدافع عن مبادئها وأرضها وشعبها، وفي الوقت نفسه تدعوا للسلام والأمن الإقليمي والدولي".



من جهته فقد أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد، إن بلاده لم تتهرب من المفاوضات مع واشنطن مشيراً إلى أن رد طهران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل عبر سلطنة عمان .



وأوضح بزشكيان في اجتماع مجلس الوزراء الإيراني أنه "في هذا الرد، ورغم رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين، فقد جاء أن طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح، وتم التأكيد على أن إيران لم تتهرب قط من المفاوضات".

وتابع الرئيس الإيراني: "خرق الالتزامات هو الذي تسبب في حدوث مشكلات على هذا الطريق، ويجب تعويضها واستعادة الثقة".



كما أشار إلى أن "السلوك الأمريكي هو الذي سيحدد إستمرار مسار المفاوضات".

هذا وكان موقع أكسيوس الأمريكي، قد نقل في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصادر مطلعة قولها إن "رسالة ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تضمنت مهلة زمنية محددة للتوصل إلى إتفاق نووي جديد.

و أشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمهل طهران مدة شهرين للتوصل لإتفاق نووي جديد، قبل أن ينفذ عملاً عسكرياً ضد منشآت إيران النووية.

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