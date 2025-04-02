روسيا تحذر من أن تنفيذ تهديدات ترامب بقصف طهران سيخلف عواقب كارثية

حذرت روسيا من أن المغامرة بتنفيذ تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي ستكون له عواقب "كارثية" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



سيرجي لافروف التهديدات و الإنذارات تسمع أيضاً

من جهته فقد أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال مقابلة أجرتها معه مجلة الشؤون الدولية الروسية: التهديدات تسمع بالفعل، والإنذارات تسمع أيضاً .

وأضاف: "نعتبر مثل هذه الأساليب غير لائقة ونستنكرها ونعتبرها وسيلة للولايات المتحدة لفرض إرادتها على الجانب الإيراني".

ولكن من اللافت أن موسكو قد أحجمت عن توجيه انتقادات حادة لترامب، الذي سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصلاح العلاقات معه في تقارب أثار قلق أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.



وكان الكرملين قد عرض التوسط بين إدارة ترامب وإيران التي وقعت معها روسيا اتفاقية شراكة استراتيجية في وقت سابق من يناير الماضي.

ترامب يتوعد بقصف طهران و فرض رسوم جمركية

وكان الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، الأحد، بقصف إيران قصفاً لم يروا مثله من قبل في حال عرقلت طهران عملية إبرام إتفاقاً جديداً مع واشنطن يضمن عدم تطويرها للأسلحة النووية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب لقناة إن بي سي نيوز الأمريكية، حيث هدد ترامب بقصف طهران وفرض رسوم جمركية على إيران، إذا لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة لضمان عدم تطويرها سلاحاً نووياً. وقال ترامب عن إيران: "إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف. سيكون قصفا لم يروا مثله من قبل".

وأوضح ترامب أن هناك "محادثات تجري بين المسؤولين الأمريكين والإيرانيين".

من جهته فقد إستدعى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الأمريكي عيسى كاملي، الإثنين، القائم بأعمال السفارة السويسرية وراعي المصالح الأمريكية في طهران، وقام بتسليمه مذكرة تحذير رسمية بشأن التهديدات الأمريكية وفقاً لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وتضمنت هذه المذكرة الرسمية، تحذير إيران من أي إقدام عدواني تجاهها، وتصميمها على الرد بشكل حاسم وفوري على أي تهديد قد تتعرض له.

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