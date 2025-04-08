القصة الكاملة لـ إعلان ترامب عن إجراء محادثات نووية بين إيران وأمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران، قائلًا إن اجتماعًا "رفيع المستوى" سيعقد يوم السبت المقبل، وهناك أمل في التوصل إلى اتفاق "لأن لا أحد يريد العكس"، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

قال ترامب عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: "نجري محادثات مباشرة مع إيران، هم من بدؤوها، سيكون هناك اجتماع كبير جدًا يوم السبت، سنرى ما سيحدث".

ترامب يكشف عن محادثات مباشرة مع إيران

وعبر ترامب عن تفاؤله بنجاح المحادثات في إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، الذي تصر طهران على أنه لأغراض سلمية، وقال: "نأمل أن تكلل هذه المحادثات بالنجاح، وأعتقد أن نجاحها سيكون في مصلحة إيران، ونأمل أن يحدث ذلك".

ترامب

وقال ترامب: "لا أريد العكس، ولا إسرائـ ـيل كذلك، لذا سنرى إن كنا نستطيع تجنب ذلك، آمل أن تنجح هذه المفاوضات، من مصلحة إيران أن يكون الأمر كذلك".

أول تعليق لـ إيران علي إعلان ترامب عن إجراء محادثات مرتقبة بين البلدين

وفي أول تعليق لـ إيران علي إعلان دونالد ترامب عن إجراء محادثات مرتقبة بين البلدين، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستجتمعان بسلطنة عمان، يوم السبت المقبل، لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تدوينة عبر منصة "إكس": "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار، الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية".

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي ستعقد في 12 أبريل في سلطنة عمان.

عراقجي وويتكوف يقودان محادثات إيران وأمريكا في عُمان

وفي نفس الصدد، قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية على تطبيق تليجرام، إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأكدت إيران أن المفاوضات ستكون غير مباشرة رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مباشرة بين الطرفين.

مصادر إسرائـ ـيلية تقلل من فرص نجاح المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

ومن جهة أخري، قللت مصادر إسرائـ ـيلية من فرص نجاح المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، حيث كشفت هذه المصادر الإسرائـ ـيلية، عن أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لا تمتلك حظوظا جدية للوصول إلى نتائج مرضية.

إيران

وأكدت المصادر الإسرائـ ـيلية أيضًا وجود قناة تفاوض إيرانية أمريكية مباشرة غير قناة سلطنة عمان.

اقرأ أيضًا

ترامب يتعهد بتوقيع أمر تنفيذي بتطبيق تعريفات جمركية مضادة على العالم أجمع

برعاية الأمير محمد بن سلمان الشرع وترامب يلتقيان في الرياض مايو المقبل