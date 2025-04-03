عاجل.. القصة الكاملة لـ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأشعلت الغضب العالمي

أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية علي عدة دول حالة من الغضب، والتي هاجت القرار بشدة، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل القرار وردود الفعل عليه.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ "القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.

تفاصيل قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية علي عدة دول

وكشف الرئيس الأمريكي ترامب عن نظام الرسوم الجمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".

ترامب يفرض الرسوم الجمركية

وأكدت مصادر رسمية أن فرض ترامب الرسوم الجمركية يعد أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويتضمن فرض الرسوم الجمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.

هدف ترامب من فرض الرسوم الجمركية

وأوضح أحد المستشارين أن هدف ترامب من فرض الرسوم الجمركية هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل.

أبرز الدول التي فرض ترامب الرسوم الجمركية عليها

وتشمل الرسوم الجمركية فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.

الصين تعلق علي الرسوم الجمركية الأمريكية

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الرسوم الجمركية الأمريكية تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد.

ودعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها وإدارة الخلافات مع الدول الأخرى على أساس المساواة.

ماذا قالت رئيسة المفوضية الأوروبية عن الرسوم الجمركية الأمريكية؟

وفي السياق ذاته، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ضربة قوية للاقتصاد العالمي.

وقالت فون دير لاين، في بيان قرأته في مدينة سمرقند الأوزبكية، اليوم الخميس، قبيل قمة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بإجراءات مضادة إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن، ونحن الآن في المراحل النهائية لإعداد حزمة من الإجراءات المضادة ردًا على التعريفات على الصلب.

ترامب

وأضافت: "ونحن الآن نعد لمزيد من الإجراءات لحماية مصالحنا وشركاتنا إذا فشلت المفاوضات"، معربة عن أسفها الشديد للخطوة الأمريكية، محذرة من "عواقب ضخمة" على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الدول الضعيفة التي تواجه بعضًا من أعلى التعريفات الأمريكية.

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