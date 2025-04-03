الصين الأعلى بين دول العالم..ترامب يعلن نصيب كل دولة من رسومه الجديدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه بفرض الرسوم الجمركية المضادة ستحصل على 6 تريليونات دولار، وربما سيرتفع هذا الرقم مع نهاية العام الجاري المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



ترامب يتهم بعض الدول بالتلاعب في قيمة أسهمها

وأتهم ترامب بعض الدول بالتلاعب بقيمة عملاتها، مضيفاً هذا أمر سيئ للغاية، ومدمر جدًا بالنسبة لنا.

و أضاف : الرسوم الجمركية تحمي بلدنا من أولئك الذين قد يلحقون ضررا بالاقتصاد الأمريكي، وبلدنا يشهد تحولاً غير مسبوق.



وتابع: إستثمارات الشركات تتدفق إلى بلدنا بمستويات غير مسبوقة، والكثيرون كانوا يتطلعون إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.



ووجه ترامب حديثه لزعماء العالم، قائلًا: عليكم إلغاء رسومكم الجمركية، والبدء في شراء المنتجات الأمريكية.



ترامب : اليوم يوم الصناعة الأمريكية و يوم التحرير

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، قد أكد إن "اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد"، لافتاً إلى أن "هناك دولاً سرقت ثروات الولايات المتحدة منذ سنوات



وأضاف ترامب، في خطاب وصفه بـ"يوم التحرير" أنه سيوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة"، مؤكداً أن ذلك سيجعل أمريكا ثرية من جديد"، لافتاً إلى أن بلاده تمت "سرقتها" و"نهبها" من قبل "الأعداء والأصدقاء" لعقود.



وأشار إلى أنه تمت "سرقة" الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عاماً، مشدداً على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى".

وأكد أنه سيوقع على أوامر تنفيذية لفرض "رسوم جمركية مضادة" على دول العالم، مشدداً على أنها "مضادة، فهم فرضوا ذلك علينا وسنفرضها عليهم".

من جهتها فقد قالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة "ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان ترامب عنها".



توزيعة ترامب لنصيب الدول من الرسوم

هذا و قد أعلن دونالد ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة، و التي تستهدف عدة دول حول العالم، والتي جاءت جاءت كما يلي

حيث تبلغ نسبة الرسوم المفروضة على الصبن 34%، و24% على اليابان، و31% على سويسرا، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و26% على الهند، بينما سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً بنسبة 20%.

وشدد ترامب على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10%، والتي ستكون من نصيب بريطانيا.

و أوضح ترامب أن العجز التجاري الأمريكي بلغ 1.2 تريليون دولار في العام الماضي، واصفًا إياه بـ"الرقم القياسي الذي لا مثيل له".

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