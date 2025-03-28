رئيس البرازيل لترامب: أن تحكم بلادك فقط ولا تحكم العالم

إحتج الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، محذراً من العواقب السلبية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



لولا دا سيلفا: أنا قلِق على الولايات المتحدة من سياسة ترامب

وشدد لولا دا سيلفا على أن ترامب رئيساً للولايات المتحدة فقط، وليس للعالم بأسره، معتبرا أن هذه الإجراءات الحمائية لا تفيد أي دولة.



و أضاف لولا دا سيلفا خلال كلمة ألقاها على هامش إنهاء زيارته لليابان التي إستمرت نحو 4 أيام : "أنا قلق للغاية بشأن سلوك الحكومة الأمريكية".

و تابع : "أنا قلق لأن التجارة الحرة تتعرض للضرر، وأنا قلق لأن النظام متعدد الأطراف يتم إضعافه".



كما أوضح الرئيس البرازيلي أنه لا يرى أي نتائج إيجابية لهذه السياسة، مشيراً إلى أن رفع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، مما سيفاقم التضخم ويدفع إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما قد يعيق النمو الاقتصادي.

وتعد البرازيل من أبرز مصدري الصلب إلى الولايات المتحدة، كشف لولا أن بلاده تدرس تقديم شكاوى لمنظمة التجارة العالمية، وربما تفرض رسوما انتقامية ردا على الإجراءات الأمريكية.

اليابان والبرازيل تستعدان للرد

بدوره فقد ، أكد رئيس وزراء اليابان، شيجيرو إيشيبا، أنه يسعى لإعفاء بلاده من هذه الرسوم، موضحاً أن قد إتفق مع لولا دا سيلفا على تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن.



فيما وصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، قرار ترامب بشأن رسوم السيارات بأنه "مؤسف للغاية"، مؤكدًا أن اليابان "تحث بشدة" على استثنائها من هذه الرسوم.



وجاءت تلك تصريحات في أعقاب قرار ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات قلقا كبيرا، خصوصا أن اليابان تعد من أبرز مصدري السيارات إلى الولايات المتحدة، التي تُعتبر أكبر سوق لصادرات السيارات اليابانية.

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