ترامب يتعهد بتوقيع أمر تنفيذي بتطبيق تعريفات جمركية مصادة على العالم أجمع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن "اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد"، لافتاً إلى أن "هناك دولاً سرقت ثروات الولايات المتحدة منذ سنوات المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ترامب يتعهد بالتوقيع على أوامر تنفيذية لفرض "رسوم جمركية مضادة" على دول العالم

وأضاف ترامب، في خطاب وصفه بـ"يوم التحرير" أنه سيوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة"، مؤكداً أن ذلك سيجعل الولايات المتحدة ثرية من جديد"، لافتاً إلى أن بلاده تمت "سرقتها" و"نهبها" من قبل "الأعداء والأصدقاء" لعقود.



وأشار إلى أنه تمت "سرقة" الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عاماً، مشدداً على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى".

وأكد أنه سيوقع على أوامر تنفيذية لفرض "رسوم جمركية مضادة" على دول العالم، مشدداً على أنها "مضادة، فهم فرضوا ذلك علينا وسنفرضها عليهم".

من جهتها فقد قالت المتحدثة بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة "ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان ترامب عنها".



لولا داسيلفا حذر ترامب من عواقب أفعاله

هذا و كان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد إحتج على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، محذراً من العواقب السلبية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وشدد لولا دا سيلفا على أن ترامب رئيساً للولايات المتحدة فقط، وليس للعالم بأسره، معتبرا أن هذه الإجراءات الحمائية لا تفيد أي دولة.

و أضاف لولا دا سيلفا خلال كلمة ألقاها على هامش إنهاء زيارته لليابان التي إستمرت نحو 4 أيام : "أنا قلق للغاية بشأن سلوك الحكومة الأمريكية".

و تابع : "أنا قلق لأن التجارة الحرة تتعرض للضرر، وأنا قلق لأن النظام متعدد الأطراف يتم إضعافه".

كما أوضح الرئيس البرازيلي أنه لا يرى أي نتائج إيجابية لهذه السياسة، مشيراً إلى أن رفع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، مما سيفاقم التضخم ويدفع إلى رفع معدلات الفائدة، وهو ما قد يعيق النمو الاقتصادي.



عواقب مدمرة كيف يرى الخبراء تأثير سياسة العقوبات على الإقتصاد الأمريكي

يشير الخبراء إلى أن السر وراء لجوء ترامب إلى تلك فرض تلك الرسوم الجمركية ، إلى العائدات الكبيرة التي ستجنيها الخزانة الأمريكية المتوعكة من أثار الحِزم التمويلية التي أقرتها إدارة الرئيس بايدن لدعم إسرائيل و أوكرانيا في حروبهما، بالإضافة إلى التضخم البالغ الذي وضع البلاد على أعتاب الركود الإقتصادي مراراً خلال السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى بلوغ الحكومة سقف الدين القومي أكثر من مرة .

غير أنه ووفقاً لتقرير مجلس العلاقات الخارجية، فإن ما يقرب من نصف جميع واردات الولايات المتحدة، أكثر من 1.3 تريليون دولار، تأتي من كندا والصين والمكسيك.



ومع ذلك، فأن التعريفات الجديدة يمكن أن تقلل إجمالي الواردات الأميركية بنسبة 15%. بدورها تقدر مؤسسة الضرائب أن الرسوم الجمركية ستولد حوالي 100 مليار دولار سنوياً من إيرادات الضرائب الفيدرالية الإضافية، إلا أنها ستفرض أيضاً تكاليف كبيرة على الإقتصاد : تعطيل سلاسل التوريد، وزيادة التكاليف على الشركات، والقضاء على مئات الآلاف من الأشخاص، الوظائف، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إرتفاع أسعار المستهلك.

مما قد لايخدم أجندة ترامب المحلية بشكل كافِ، وهو مادفع عدد من المراقبون إلى إتهامه بالمقامرة بالإقتصاد الوطني المتضرر بالأساس.

إقرأ أيضاً

إرتفاع طلبات المستوردين بعد زيادة رسوم ترامب الجمركية على الصين..وبكين تتعهد بالرد

الرفض يزداد ضد ترامب.. ثاني أكبر مصدر للصلب إلى أمريكا يتعهد بالرد على الرسوم