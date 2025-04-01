ترامب يصف الحكم على زعيمة المعارضة الفرنسية مارين لوبان بما حدث له

أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان في أعقاب الحكم الصادر بحقها من محكمة باريس المزيد من التفاصيل تسردها الموجز بالتقرير التالي.



ترامب: مايحدث لمارين لوبان يشبه ما حدث لي



و أشار ترامب إلى أن ما تتعرض له لوبان، والتي تعتبر المرأة الأقوى في تاريخ المعارضة الفرنسية مشابه للملاحقات القضائية التي تعرض لها هو نفسه في الولايات المتحدة.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الإثنين: "هذه قضية كبيرة، قضية ضخمة جدا. أنا على دراية كاملة بها. كثيرون اعتقدوا أنها لن تُدان".



وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان الحكم مرتبطا بهذا، لكنها مُنعت من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، بينما هي المرشحة الرئيسية".

كما أكد ترامب: "هذا يشبه ما يحدث في بلدنا، التشابه كبير جدا".

مارين لوبان تهاجم الحكومة الفرنسية

من جهتها إنتقدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، الثلاثاء، الحكومة في أعقاب صدور حكم قضائي حظر عليها الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، مما يمنعها من الترشح للرئاسة في 2027.

و أكدت لوبان أمام نواب حزبها "التجمع الوطني" إن النظام أخرج القنبلة النووية، وإن إستخدم سلاح قوي إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتماً لأننا على وشك الفوز في إنتخابات مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية قرار القضاء الذي أدانها باختلاس أموال عامة.



تفاصيل الحكم على مارين لوبان

هذا وقد أدانت محكمة باريس لوبان في قضية مساعدي البرلمان، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان مع ارتداء سوار إلكتروني.



وبموجب هذا الحكم ستُحرم لوبان من الترشح لإنتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027.

وبحسب صحيفة "لو فيجارو"، يمكن للوبان الاحتفاظ بعضويتها في البرلمان ورئاسة كتلة حزبها، لكنها لن تتمكن من المشاركة في أي انتخابات تشريعية مبكرة.

من هى مارين لوبان

هي سياسية فرنسية وبرلمانية أوروبية

ورئيسة حزب الجبهة الوطنية (فرنسا) اليميني وهي إبنة مؤسسه ورئيسه السابق جان ماري لوبان الزعيم اليميني الذي خاضت ضده صراعا حول زعامة الحزب كما أنها خالة البرلمانية الفرنسية ماريون مارشال لوبان.

أصبحت منذ 2016 مرشحة عن حزبها واليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية 2017، وقد حققت أفضل نتيجة في تاريخ اليمين المتطرف بتأهلها للدورة الثانية من الانتخابات بمجيئها في المرحلة الثانية بعد إيمانويل ماكرون الذي احتل المرتبة الأولى بفارق صغير عنها. لكنها خسرت الانتخابات في الدورة الثانية بفوز مانويل ماكرون .

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