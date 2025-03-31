ديلي ميل : ترامب قد يحكم الولايات المتحدة حتى التسعين من عمره

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن تطلعه للفوز برئاسة الولايات المتحدة لولاية ثالثة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

نائب جمهوري تقدم بالفعل لمقترح بالتعديل الذي يمنح لترامب حق الترشح لولاية ثالثة



وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز: "لا أمزح حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة".

وكان ترامب قد تحدث في وقت سابق، عن إمكانية ترشحه لولاية ثالثة خلال اجتماعات للمشرعين الجمهوريين، قائلًا: "أظن أنني لن أترشح مرة أخرى إلا إذا فعلتم شيئًا"، رغم أن هذه التعليقات أثارت ضحك الحضور، إلا أن بعض النواب أشاروا إلى أن التصريح كان مزحة فقط.



من جهته فقد قدم النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، آندي أوجلز، في يناير الماضي مقترحاً لتعديل دستوري يسمح للرئيس الحالي دونالد ترامب بالترشح لولاية ثالثة في البيت الأبيض، وقال أوجلز في مشروع القرار : "نحتاج إلى الحفاظ على القيادة الجريئة التي تحتاجها أمتنا بشدة".

وينص المقترح على أن "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من 3 مرات".

كما ينص على أن "لا يتم انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس بعد فترتين متتاليتين"، مما يتيح للرئيس الذي شغل المنصب لفترتين فرصة الترشح لولاية ثالثة.

ترامب قد يحكم الولايات المتحدة حتى عام 2037

وفي سياق متصل فقد كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في وقت سابق، الأحد، أن ترامب لديه فرصة في البقاء بالسلطة حتى عام 2037 من بوابة ثغرة في الدستور.



وأوضحت الصحيفة أن ترامب يمكنه البقاء لولاية ثالثة أو حتى رابعة حتى عام 2037 وسيكون حينها يبلغ من العمر 90 عاماً بسبب التعديل رقم 22 في الدستور الأمريكي والتي يمكن من خلالها تخطي الحظر على انتخاب مرشح لمنصب الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين.

وعليه فيمكن إلى أن ترامب يحظى بفرصة البقاء في السلطة حتى عام 2037 وذلك لولاية رابعة، مستفيدا من تلك ال ثغرة، حيث أن الحظر على إعادة انتخاب الرئيس مرتين دون إشارة للرئيس الذي عاد إلى المنصب.



حيث يمكن لترامب الترشح على منصب نائب الرئيس مع وجود نائبه دي فانس وبعد أداء اليمين يمكن لدي فانس الاستقالة ما يسمح لترامب بتولي المنصب، وليفوز بولاية رابعة عليه التنحي قبل انتخابات عام 2032 ليصبح نائبا لمرشح رئاسي آخر.

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