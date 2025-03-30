ترامب: ربما لا نحتاج لإستخدام القوة العسكرية لضم جزيرة جرينلاند

للمرة الأولى منذ أفصح عن رغبته في ضم جرينلاند خلال ولايته الثانية ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإستخدام القوة لضم جرينلاند، وذلك لأول مرة منذ بدأ الحديث عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة ورغبته في السيطرة عليها المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

ترامب : قد نتمكن من ضم جرينلاند دون إستخدام القوة العسكرية

و أوضح ترامب في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، السبت: "أعتقد أنه من الممكن أن نتمكن من القيام بذلك دون إستخدام القوة العسكرية هذا هو سلام العالم، هذا هو الأمن الدولي".

لكن الرئيس الأمريكي أضاف: "لا أستبعد أي شيء من الطاولة"، بما في ذلك القوة العسكرية.

و جاءت تلك التصريحات بعد يوماً واحداً من زيارة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وزوجته ومسؤولون أمريكيون بارزون آخرون لقاعدة عسكرية أمريكية في جرينلاند، الجمعة، في رحلة تم تقليصها بعد أن أثارت عاصفة من الغضب بين سكان جرينلاند والدنماركيين الذين أعربوا عن غضبهم لعدم استشارتهم بشأن التخطيط لخط سير الرحلة الأصلي.

وبعد وصوله للقاعدة بفترة وجيزة، خاطب فانس أفراد القوات المتمركزة في القاعدة بينما جلس هو وزوجته لتناول الغداء معهم ، قائلا إنه "مهتم حقا بأمن القطب الشمالي".

وأضاف فانس، الذي كان من المقرر أن يتلقى في وقت لاحق إحاطات من المسؤولين العسكريين ويدلي بتصريحات: "كما تعلمون جميعا، إنها قضية كبيرة وإنها ستزداد اتساعا في غضون العقود القادمة".

جديرٌ بالذكر أنه قد تم تعديل جدول زيارة فانس وزوجته على ضوء الرفض الشعبي من شعب جرينلاند والشعب الدنماركي .

وزير خارجية الدنمارك يتحدث عن إتفاقية عام 1951

من جهته فقد أكد وزير الخارجية الدنماركي إن اتفاقية عام 1951 "توفر فرصة كبيرة للولايات المتحدة ليكون لها وجود عسكري أقوى بكثير في جرينلاند، وإذا كان هذا هو ما ترغب فيه فلنناقش ذلك".

و أضاف راسموسن الذي تحدث باللغة الإنجليزية: "تم توجيه اتهامات ومزاعم كثيرة. نحن بالطبع منفتحون على النقد".

و أستطرد : "لكن دعوني أكون صريحا تماما: نحن لا نفضل ولا نحبذ هذه اللهجة التي تم استخدامها، هذه ليست الطريقة التي تتحدثون بها مع حلفائكم المقربين. وما زلت اعتبر الدنمارك والولايات المتحدة حليفتين مقربتين".

و تابع راسموسن أن الدنمارك زادت إستثماراتها في الدفاع عن القطب الشمالي.

و قد واجه ترامب غضب شعبي عارم في الدنمارك و جرينلاند و الإتحاد الأوروبي على خلفية نظرته الإستعمارية لجرينلاند، و التي تتسم بوفرة المعادن فيما يبرر ترامب ضمها مدعيا أنها ضرورية لأغراض الأمن الوطني.

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