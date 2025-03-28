دي فانس وزوجته يزوران قاعدة أمريكية في جزيرة جرينلاند وسط سخط شعبي

زار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، وزوجته ومسؤولون أميركيون بارزون آخرون قاعدة عسكرية أمريكية في جرينلاند، الجمعة، في رحلة تم تقليصها بعد أن أثارت عاصفة من الغضب بين سكان جرينلاند والدنماركيين الذين أعربوا عن غضبهم لعدم استشارتهم بشأن التخطيط لخط سير الرحلة الأصلي المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



نائب ترامب أكد على إهتمامه بالأمن القومي للقطب الشمالي



وبعد وصوله للقاعدة بفترة وجيزة، خاطب فانس أفراد القوات المتمركزة في القاعدة بينما جلس هو وزوجته لتناول الغداء معهم ، قائلا إنه "مهتم حقا بأمن القطب الشمالي".

وأضاف فانس، الذي كان من المقرر أن يتلقى في وقت لاحق إحاطات من المسؤولين العسكريين ويدلي بتصريحات: "كما تعلمون جميعا، إنها قضية كبيرة وإنها ستزداد اتساعا في غضون العقود القادمة".

وتم تعديل جدول زيارة فانس وزوجته على ضوء الرفض الشعبي من شعب جرينلاند والشعب الدنماركي .

زيارة جي دي فانس وزوجته للجزيرة تشي بحجم التدخل الخارجي الذي تمارسه الولايات المتحدة

من جهته فقد أعرب رئيس وزراء جرينلاند المنتهية ولايته موتي إيجيده، الإثنين، بـ"تدخل خارجي" بمناسبة تلك زيارة التي تضم وفد أمريكي يترأسه دي فانس وزوجته إلى الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، في حين شدّد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على أن الخطوة ليست "استفزازية".



وكتب إيجيده على فيسبوك "لا بدّ من التأكيد على ضرورة احترام وحدتنا وديموقراطيتنا دون أي تدخل خارجي"، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك "أي لقاء" مع الوفد الذي قال إنه سيضم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، وأوشا فانس زوجة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس.



وأضاف أنه "تمّ إبلاغ الأمريكين بوضوح بأنّه لا يمكن عقد لقاءات حتى تتسلم الحكومة الجديدة" مهامها بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

من جهته، شدّد الرئيس الأمريكي على أنّ الزيارة المرتقبة ليست "استفزازية" على الإطلاق.

وقال ترامب في ختام اجتماع لمسؤولي إدارته في البيت الأبيض "إنها خطوة ودّية وليست استفزازية".

وشدّد على أنّ الزيارة ستجرى بدعوة من غرينلاند حيث تسعى حركة استقلالية للانفصال عن الدنمارك، في حين تظهر الاستطلاعات تأييدا ضئيلا لانضمام محتمل إلى الولايات المتحدة.

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