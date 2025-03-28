بسبب موقفها من ضم جرينلاند رئيسة وزراء الدنمارك تحصد تأييد غير مسبوق

إستطاعت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فردريكسن، الحصول على دعم واسع في أحدث تقييم قد أُجري لرصد نسبة التأييد لها، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه صد جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على جرينلاند المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

إرتفاع نسبة المؤيدين لها بنسبة 14%

وقال حوالي 45% من المشاركين الدنماركيين في الاستطلاع إن، مته فريدريكسن، تقوم بعمل جيد في إدارة الدولة الاسكندينافية، مقارنة بـ31%، قبل شهرين، حسب استطلاع رأي نشرته اليوم الجمعة قناة "دي. آر" التلفزيونية الدنماركية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

و هو أعلى دعم لرئيسة الوزراء، البالغة من العمر 47 عاما، منذ أكثر من عامين.

وحاولت فريدريكسن التعامل مع رغبة ترامب العارمة بالسيطرة على الجزيرة الأكبر في العالم، وهي جزء من مملكة الدنمارك، لكن لديها حكومتها الخاصة.

وكانت رئيسة وزراء الدنمارك بأن الولايات المتحدة تمارس "ضغطا غير مقبول" على جرينلاند.



كما ظهرت فريدريكسن في الأشهر الأخيرة كواحدة من القادة الأوروبيين الذين شكلوا دعم القارة لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

زيارة جي دي فانس وزوجته للجزيرة محاولة إستفزازية غير مقبولة

من جهته فقد أعرب رئيس وزراء جرينلاند المنتهية ولايته موتي إيجيدي، الإثنين، بـ"تدخل خارجي" بمناسبة زيارة وفد أمريكي يترأسه نائب ترامب جي دي فانس وزوجته والتي بدأت الخميس وتنتهي السبت إلى الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، في حين شدّد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على أن الخطوة ليست "استفزازية".



وكتب إيجيدي على فيسبوك "لا بدّ من التأكيد على ضرورة احترام وحدتنا وديموقراطيتنا دون أي تدخل خارجي"، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك "أي لقاء" مع الوفد الذي قال إنه سيضم مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، وأوشا فانس زوجة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس.



وأضاف أنه "تمّ إبلاغ الأمريكين بوضوح بأنّه لا يمكن عقد لقاءات حتى تتسلم الحكومة الجديدة" مهامها بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

من جهته، شدّد الرئيس الأمريكي على أنّ الزيارة المرتقبة ليست "استفزازية" على الإطلاق.

وقال ترامب في ختام اجتماع لمسؤولي إدارته في البيت الأبيض "إنها خطوة ودّية وليست استفزازية".

وشدّد على أنّ الزيارة ستجرى بدعوة من جرينلاند حيث تسعى حركة استقلالية للانفصال عن الدنمارك، في حين تظهر الاستطلاعات تأييدا ضئيلا لانضمام محتمل إلى الولايات المتحدة.

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