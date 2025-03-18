ترامب يعيد الرئيس جون كنيدي للوجهة مجدداً.. ماذا حدث

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أن إدارته ستنشر نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة بالرئيس السابق جون كنيدي في عام 1963 صباح الثلاثاء المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

ترامب : العالم أنتظر تلك الخطوة لعقود مضت



و كان ترامب قد وقع في نهاية يناير الماضي أمراً تنفيذياً يوجه الحكومة الإتحادية بتقديم خطة لنشر السجلات المتعلقة بإغتيال كنيدي وشقيقه روبرت كنيدي ومارتن لوثر كينج الابن اللذين قتلا عام 1968.

وقال ترامب لصحفيين في أثناء زيارة لمركز كنيدي في واشنطن: "انتظر الناس هذا لعقود سيكون الأمر شيقا جدا".

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" في أوائل فبراير الماضي إنه عثر على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كنيدي.



وكان ترامب قد تعهد خلال حملة إعادة انتخابه بنشر آخر دفعات الوثائق التي لا تزال سرية والمتعلقة باغتيال جون كينيدي.



كما قد قدم تعهدا مشابها خلال ولايته الأولى، لكنه في النهاية استجاب للضغوط من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للحفاظ على سرية بعض الوثائق.

وذكر الأمر التنفيذي: "بعد أكثر من 50 عاما من اغتيال الرئيس جون كينيدي، والسيناتور روبرت كينيدي، والقس الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن، لم تكشف الحكومة الفيدرالية للجمهور عن جميع سجلاتها المتعلقة بهذه الأحداث".

وأضاف: "إن أسرهم والشعب الأمريكي يستحقون الشفافية والحقيقة ومن مصلحة الأمة الإفراج أخيرا عن جميع السجلات المتعلقة بهذه الاغتيالات دون تأخير".



روبرت إف كنيدي جونيور يتحدث

وفي أعقاب إعلان ترامب عن تلك الخطوة في يناير الماضي صرّح روبرت ف. كينيدي الإبن، نجل شقيق الرئيس الأسبق، الذي اغتيل والده روبرت ف. كينيدي في لوس أنجلوس عام 1968 أثناء ترشحه للرئاسة، إنه غير مقتنع بأن مسلحًا منفردًا كان مسؤولاً بشكل كامل عن إغتيال عمه جون ف. كينيدي عام 1963.



كما أعرب كينيدي جونيور عن إمتنانه للرئيس ترامب، مضيفاً: "أعتقد أنها خطوة رائعة، لأنهم بحاجة إلى مزيد من الشفافية في حكومتنا، وهو يحافظ على وعده بجعل الحكومة تخبر الشعب الأمريكي بالحقيقة عن كل شيء".

وبعد توقيع الأمر التنفيذي قام الرئيس، ترامب، بتسليم القلم المستخدم في التوقيع على الأمر إلى أحد المساعدين وأمر بتسليمه إلى روبرت ف. كينيدي جونيور.

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