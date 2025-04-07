ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية على الدول ما عدا الصين لمدة 90 يوماً

البيت الأبيض يكشف عن توجه جديد في السياسة التجارية الأمريكية وترامب.. أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على جميع الدول لمدة 90 يوماً، باستثناء الصين، في محاولة لتهدئة التوترات الاقتصادية العالمية ومواجهة ردود الفعل الدولية المتصاعدة، ويرصد الموجز تفاصيل القرار.

مستشار اقتصادي: ترامب يعرف ما يفعله في ملف الرسوم

في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، صرّح كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفين هاسيت، أن الرئيس ترامب يضاعف جهوده بشأن الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن ترامب يعمل وفق خطة مدروسة تهدف لتعزيز الاقتصاد الأمريكي.

وأكد هاسيت أن بعض الدول، مثل تايوان، بدأت التواصل مع واشنطن لبحث خيارات بديلة بشأن الرسوم، مضيفاً أن ترامب منفتح على الاستماع إلى الشركاء التجاريين، شرط أن يقدموا "صفقات ممتازة تصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي".

الأسواق العالمية في حالة هلع.. وبورصة طوكيو تنهار

بالتزامن مع هذه التصريحات، شهدت الأسواق المالية في آسيا وأوروبا موجة من الذعر، حيث أثّرت المخاوف من تصاعد الحرب التجارية على مؤشرات الأسهم بشكل كبير.

فقد أغلقت بورصة طوكيو على تراجع حاد بنسبة 7.82%، ليسجل مؤشر "نيكاي" الرئيسي 31136.58 نقطة، بينما خسر مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقاً 7.79% ليغلق عند 2288.66 نقطة، حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

كما تراجعت بورصة سيول بنسبة 5.6%، وسط قلق المستثمرين من استمرار النهج الحمائي في سياسات ترامب التجارية.

الأسواق الأوروبية تتكبد خسائر فادحة

لم تكن الأسواق الأوروبية بمنأى عن هذه الاضطرابات، حيث سجل المؤشر الأوروبي العام Stoxx 600 انخفاضاً بنسبة 4% بحلول منتصف اليوم بتوقيت لندن، وسط خسائر طالت جميع القطاعات والبورصات الكبرى.

وتراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 4.2%، بعدما سجل في وقت سابق خسائر وصلت إلى 10% خلال الجلسة، مما يعكس حجم التأثر بالقرار الأميركي المرتقب.

استعداد أوروبي للحوار التجاري مع واشنطن

من جانبهم، أعرب مسؤولون أوروبيون عن استعدادهم للدخول في حوار مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية، بهدف تجنّب تصعيد التوترات واحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم بشكل يصعب السيطرة عليه.

هل تغير واشنطن استراتيجيتها التجارية قريباً؟

يبقى التساؤل المطروح: هل يمهّد قرار تعليق الرسوم (باستثناء الصين) لتحوّل في سياسة ترامب التجارية؟ خاصة في ظل الضغوط العالمية والتداعيات السلبية على الأسواق. بينما يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون تكتيكية، يراها آخرون بداية لانفراجة محتملة في الحرب التجارية التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضًا:

ملفات شائكة علي أجندة نتنياهو خلال زيارته لـ الولايات المتحدة الأمريكية



عاجل.. القصة الكاملة لـ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأشعلت الغضب العالمي

