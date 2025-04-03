ترامب يصف فرض الرسوم الجمركية بـ مرحلة الشفاء ويؤكد: أمريكا ستعود أقوى

فرض رسوم جمركية جديدة.. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قرارًا بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول، ضمن ما وصفه بإجراءات "التحرير الاقتصادي"، وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى حماية المزارعين ومربي الماشية الأمريكيين الذين يعانون من سياسات تجارية غير عادلة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تصريحات ترامب: المريض تعافى



وفي رسالة عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب إن "العملية انتهت، والمريض تعافى"، في إشارة إلى الاقتصاد الأمريكي، مضيفًا أن البلاد أصبحت في "مرحلة الشفاء"، وستكون "أقوى وأضخم وأكثر مرونة من أي وقت مضى".

دفاع عن الاقتصاد الأمريكي



أكد ترامب أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على السياسات التجارية التي تفرضها دول أخرى، مشيرًا إلى أن كندا تفرض رسومًا تصل إلى 300% على المنتجات الأمريكية، بينما تمنع أستراليا استيراد لحوم الأبقار من الولايات المتحدة، في الوقت الذي تستورد فيه لحومًا بقيمة 3 مليارات دولار من أستراليا.

أهداف ترامب الاقتصادية



شدد الرئيس الأمريكي ترامب على أن هذه الرسوم تأتي في إطار استراتيجيته لجعل "أمريكا عظيمة من جديد"، من خلال اتخاذ قرارات اقتصادية حازمة لحماية الأسواق المحلية وتعزيز الإنتاج الأمريكي.

ردود الفعل المحتملة



من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل دولية واسعة، خاصة من الدول المتضررة من هذه الرسوم، وسط مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.



مع استمرار السياسات الاقتصادية الحازمة التي يتبناها ترامب، يبقى السؤال الأبرز: هل ستسهم هذه القرارات في تعزيز الاقتصاد الأمريكي بالفعل، أم ستؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية العالمية؟

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