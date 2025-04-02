الحوثي وغزة ملفات على طاولة البحث..تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي وترامب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه قد أجرى إتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنهما قد تناولا خلال الإتصال عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ترامب مكالمتى مع السيسي كانت جيدة للغاية



و أوضح

أنه من بين الموضوعات التي بحثها مع السيسي كانت مسألة التقدم العسكري المحرز ضد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران،

و أضاف أنهما قد تناقشا في عدد من الحلول الممكنة في قطاع غزة بشأن تسليم الرهائن و وقف إطلاق النار .



ووصف ترامب المكالمة بأنها قد سارت بشكل جيد للغاية على حد قوله .

المكالمة الثانية خلال شهرين

ويعد ذلك الإتصال هو الثاني بين الرئيس السيسي وترامب منذ إتصالهما في الأول من فبراير الماضي .

والذي إتفق خلاله الزعيمان على أهمية استمرار التواصل بينهما، والتنسيق والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على ضرورة تكثيف الاجتماعات بين المسؤولين المعنيين من الجانبين لمواصلة دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ودراسة سبل المضي قدماً في معالجة الموضوعات المختلفة، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية.

كما أكد بيان صدر أنذاك عن الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي قد وجه دعوة لترامب خلال اتصال هاتفي الى زيارة مصر كما تلقى من ترامب دعوة لزيارة واشنطن. وشدد الرئيسان على ضرورة "تعزيز العلاقات والتعاون"، فيما شدد السيسي على أن "المجتمع الدولي يعول على قدرة الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود".

السيسي رفض زيارة واشنطن وترامب رفض مصر أذهلني

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت في وقت سابق من فبراير الماضي عن مصدرين أمنيين مصريين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض دعوة ترامب بالتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض إذا كان جدول الأعمال يشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مقابلة أجراها معه راديو فوكس نيوز إن خطته لإعادة إعمار قطاع غزة "ناجحة"، لكنه لن يفرضها، موضحاً أنه سيكتفي بتقديم التوصيات.

و أشار إلى إنه تفاجأ من رفض الأردن ومصر لخطة إعادة الإعمار، رغم المساعدات الأمريكية التي تتلقاها الدولتان، مضيفًا: "نحن ندفع مليارات الدولارات سنويًا للأردن ومصر، وقد تفاجأت قليلًا لأنهما فعلا ذلك."

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