موقع إكسيوس: ترامب تسلم رسالة إيرانية لإجراء محادثات غير مباشرة

نقل موقع أكسيوس، الأربعاء، عن مصادر أن البيت الأبيض يدرس بجدية الإقتراح الإيراني بشأن إجراء محادثات نووية غير مباشرة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



مصدر مسؤول : هناك إنقسام داخل البيت الأبيض بشأن المقترح الإيراني

ووفقاً لمسؤول أمريكي، فقد تلقى الرئيس ترامب الرد الإيراني الرسمي على الرسالة التي أرسلها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي قبل ثلاثة أسابيع.

والتي كان مفاداها أن إيران قد وافقت فقط على إجراء محادثات غير مباشرة بشأن ملفها النووي.

و يشهد البيت الأبيض إنقساماً حول ذلك المقترح إذ يرى فريقاً أن الإتفاق ممكناً، بينما يرى الفريق الآخر أن تلك المحادثات مضيعة للوقت ويدعم توجيه ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية.



و أشار المسؤول إلى أن المفاوضات المباشرة قد تكون أكثر نجاحاً، لكن الإدارة الأمريكية لا تستبعد أيضاً الصيغة التي إقترحتها إيران، كما أنها لا تعترض على دور عمان كوسيط، كما حدث سابقاً.

و أضاف المسؤول: "بعد تبادل الرسائل، نستكشف الآن الخطوات التالية لبدء المحادثات وبناء الثقة مع الإيرانيين".

هذا و لم يتخذ أي قرار نهائي، في حين لا تزال المناقشات الداخلية جارية.

الحرب مع إيران ليست مستبعدة والبنتاجون يستعد

وبالتزامن مع المداولات حول قبول المقترح الإيراني من عدمه فإن البنتاجون يُجري عملية حشد عسكري ضخمة في الشرق الأوسط، تجعل ترامب مستعدا لاتخاذ إجراء عسكري فوري إذا قرر أن الوقت قد نفد.



حيث أعلن البنتاجون ، الثلاثاء، عن إرسال قوات إضافية وأصولاً جوية إلى المنطقة، مع بقاء حاملتي الطائرات "ترومان" و"فينسون" للشرق الأوسط .



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أرسلت خلال الإسبوع الماضي بالغعل قاذفات شبح من طراز B-2 إلى قاعدة "دييجو غارسيا" في المحيط الهندي، في خطوة قال مسؤول أمريكي إنها "ليست منفصلة" عن مهلة الشهرين التي منحها ترامب لإيران.

و التي تعتبر قاذفات B-2 عنصراً رئيسيا ً في أي عمل عسكري محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، حيث يمكنها حمل قنابل ضخمة قادرة على إختراق التحصينات العميقة.

وقال المتحدث بإسم البنتاجون، شون بارنيل، في بيان: "إذا هددت إيران أو وكلاؤها الأفراد والمصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن شعبها."

وبحسب مسؤول أمريكي، لا يريد ترامب خوض حرب مع إيران، لكنه يحتاج إلى تعزيز قدرات الردع أثناء المفاوضات، كما يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا فشلت المفاوضات وتصاعدت الأمور بسرعة.

روسيا حذرت من مغبة إندلاع الصراع بين الولايات المتحدة و إيران

وكانت روسيا قد حذرت من أن المغامرة بتنفيذ تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي ستكون له عواقب "كارثية".

من جهته فقد أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مقابلة أجرتها معه مجلة الشؤون الدولية الروسية: التهديدات تسمع بالفعل، والإنذارات تسمع أيضاً .

وأضاف: "نعتبر مثل هذه الأساليب غير لائقة ونستنكرها ونعتبرها وسيلة للولايات المتحدة لفرض إرادتها على الجانب الإيراني".

ولكن من اللافت أن موسكو قد أحجمت عن توجيه انتقادات حادة لترامب، الذي سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصلاح العلاقات معه في تقارب أثار قلق أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.



وكان الكرملين قد عرض التوسط بين إدارة ترامب وإيران التي وقعت معها روسيا اتفاقية شراكة استراتيجية في وقت سابق من يناير الماضي.

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