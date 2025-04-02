برعاية الأمير محمد بن سلمان الشرع وترامب يلتقيان في الرياض مايو المقبل

نقل موقع قناة i24NEWS العبري أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيس الإدارة السورية المؤقتة، أحمد الشرع، خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية منتصف مايو المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



تم الإعداد للقاء برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

و أضاف المصدر أنه قد تم ترتيب ذلك اللقاء

تحت رعاية شخصية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن البيت الأبيض عن خطط ترامب لزيارة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط مايو المقبل .



من جهتها فقد صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "سيتوجه الرئيس إلى المملكة العربية السعودية في مايو.

فيما لم يتم الإفصاح عن المواعيد والتفاصيل المحددة، فسنوافيكم بها في أقرب وقت ممكن".

المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية أكدت أن الإدارة الأمريكية تراقب إدارة الشرع

هذا وكانت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، قد أعلنت في وقت سابق من مارس الماضي إن الولايات المتحدة تراقب تصرفات القادة السوريين.



حيث جاءت تلك التصريحات في وقت تعمل فيه واشنطن على تحديد سياستها المستقبلية وتُواصل دعوتها إلى حكومة شاملة بقيادة مدنية في سوريا.

وأضافت بروس في إفادة صحفية يومية "نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، بينما نُحدد ونُفكر في السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه سوريا".



وكانت الولايات المتحدة قد حثت السلطات السورية على محاسبة "إرهابيين إسلاميين متطرفين" نفذوا عمليات قتل في سوريا وقالت إنها تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

بدوره فقد أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أنه "يجب على السلطات المؤقتة في سوريا أن تحاسب مرتكبي المجازر ضد المجتمعات الأقلية في سوريا".



شروط واشنطن لرفع العقوبات على سوريا

هذا وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين في وقت سابق من فبراير الماضي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.

أوضح مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر تمثيلًا لكافة الأطياف السورية قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.

بدوره فقد لفت، ريتشارد نيفيو، المسؤول الأمريكي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في سياسات العقوبات، إن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن، أو وضوح بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سيكون أمراً صعباً".

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