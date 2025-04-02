الشرع و رئيس الوزراء العراقي يعلنان فتح صفحة جديدة بين سوريا والعراق

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، الثلاثاء، أول إتصال هاتفي رسمي، مع رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث تم التأكيد خلال الإتصال على فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

رئيس الوزراء العراقي حرص على تهنئة الشرع بعيد الفطر المبارك

و أوضحت وكالة الأنباء السورية رئيس الوزراء العراقي قد هنأ الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً له وللشعب السوري دوام الأمن والاستقرار والتقدم، كما رحب العراق بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً موقفه الثابت في دعم أمن سوريا وسيادتها".



وأضافت الوكالة: "كما تناول الاتصال ملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، حيث شدد الطرفان على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني لمنع أي تهديدات قد تؤثر على استقرار البلدين".



ونقل البيان عن الشرع "تأكيد التزامه بتطوير العلاقات الثنائية، مشدداً على احترامه لسيادة العراق وحرصه على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وعلى ضرورة التعاون بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وتوطيد العلاقات السياسية بين البلدين".

كما بحثا الجانبين "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث تم التأكيد على عمق الروابط الشعبية والاقتصادية التي تجمع والعراق"، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبحسب البيان، "شدد الجانبان على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية ومنع التوتر في المنطقة".

مكتب رئيس الوزراء العراقي يؤكد على موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري



بدوره فقد أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، جاء فيه أن "السوداني عبّر خلال الاتصال، عن تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة".



وأكد البيان أن "موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق، وأهمية أن تضمّ العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصبّ في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن ومستقر لسوريا وكلّ المنطقة".

وأكد السوداني "رفض العراق للتوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية، وكذلك أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة".

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