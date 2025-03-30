الإدارة الذاتية الكردية: الحكومة السورية الجديدة لا تختلف كثيراً عن سابقتها

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية المتمركزة في شمال سوريا، إن الحكومة الجديدة المعلنة في دمشق لا تختلف بشكل كبير مع سابقتها، مشيرةً إلى أن أي حكومة لا تعبر عن التنوع والتعدد الموجود في سوريا لن تستطيع إدارة البلاد بشكل سليم المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

الإدارة الذاتية الكردية : سياسات إدارة الشرع تعيدنا للمربع الأول



وأوضحت أن "السياسات التي تصر حكومة دمشق على إنتهاجها تعيدنا إلى المربع الأول"، مضيفة "لن نكون معنيين بتطبيق القرارات الصادرة عن الحكومة السورية المعلنة".



وتابعت الإدارة الذاتية الكردية، قائلة إن "تكرار أخطاء الماضي سيضر السوريين ولن يؤدي أبدًا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة".



ودعت الإدارة الكردية للكف عن انتهاج سياسات الإقصاء والتهميش والاتجاه إلى احتضان جميع أبناء الشعب السوري من كل المكونات والأديان والطوائف.

الشرع مهمة الحكومة الأولى فتح آفاق جديدة في مختلف القطاعات

وكان رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة، السبت، والتي تضم شخصيات من مختلف الأطياف السورية.



وأكد الشرع خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أن "هذه الحكومة تمثل بداية مرحلة جديدة للمضي قدمًا نحو المستقبل"، مضيفًا أن الهدف الأساسي لهذه الحكومة هو "إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإرساء قواعد الديمقراطية في سوريا".

وقال الشرع إن الحكومة الجديدة في سوريا ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، مؤكدا عدم السماح "للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".



وأضاف الشرع، خلال كلمة للإعلان عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، "خطتنا للمستقبل ستعتمد على محاور من بينها الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها، وسنسعى لاستقطاب الموارد البشرية السورية من بلاد المهجر".



وتابع: "تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة، وهذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة".

و أشار الشرع إلى أن الحكومة ستعمل على إصلاح قطاع الطاقة "للحفاظ على الاستدامة وتوفير الكهرباء على مدار الساعة"، وكذلك العمل على رعاية المزارعين للحفاظ على الأمن الغذائي.

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