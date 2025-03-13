مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع لا يختلف عن بشار الأسد

إتهم مجلس سوريا الديمقراطية هو الممثل السياسي لميلشيا قسد، الخميس، رئيس المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع بأنه "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

مجلس سوريا الديمقراطية: الدستور مُخل بإتفاق الشرع مع قائد قسد

وقال مجلس سوريا الديمقراطية: "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".

وأضاف المجلس : "الدستور السوري للمرحلة الإنتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع إتفاقية الشرع وقائد قسد".

وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".



وكانت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، قد رفعت مسودة الإعلان إلى الشرع الذي وقعها متمنياً عهد جديداً مشرقاً للبلاد .

بنود إتفاق الشرع و زعيم ميلشيا قسد

وكان الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع، قد وقع مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديموقراطية" قسد" ، الاثنين، إتفاقاً لدمج كافة المؤسسات التابعة للميلشيات الكردية تحت لواء الدولة السورية.

ونشرت الرئاسة السورية بياناً موقع من الطرفين أوضحت فيه أنه تم الإتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

وتشمل بنود الإتفاق مايلي :

ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.

الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.



بنود الإعلان الدستوري

فيما تم الكشف ، عن بنود مسودة الإعلان الدستوري، جاء بين أبرزها مايلي :



دين رئيس الجمهورية الإسلام.

الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الإعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية.

الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.

يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية ومجلس الشعب حتى إعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

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