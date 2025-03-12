ديانة رئيس الدولة هي الإسلام .. تعرف على بنود إعلان سوريا الدستوري

كشفت مصادر سورية ، الأربعاء، عن بعض بنود مسودة الإعلان الدستوري، والتي كان قد أُعلن في وقت سابق عن إستعدادت اللجنة القانونية لتقديمها لرئيس المرحلة الإنتقالية، أحمد الشرع، من أجل التصديق عليه المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



حرية الإعتقاد الديني محفوظة و ديانة الرئيس هي الإسلام

ومن بين أبرز البنود التي تضمنتها وثيقة الإعلان الدستورى مايلي :

دين رئيس الجمهورية الإسلام.



الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الإعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية.



الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.



يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية ومجلس الشعب حتى إعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

الإعلان يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني

هذا وكانت

لصياغة الإعلان الدستوري قد أعلنت مطلع الشهر الجاري إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".

وأضافت أن "الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وأوضحت أن اللجنة القانونية "تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية".

كما شددت اللجنة على "حرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وكان الشرع قد كلف مطلع الشهر الجاري لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتين، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.

وكان الشرع قد أكد في وقت سابق، أنه لامكان للتفرقة بين مكونات الشعب السوري مشيراً إلى أن الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض إنقسام أو إنفصال أي جزء من أراضيها.

جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها خلال أول مقابلة له عقب توليه المنصب مع تلفزيون "سوريا".



وشدد على إنه يحاول "تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب"، مشيراً إلى أن "الكفاءة ستكون هي المعيار في ذلك".

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