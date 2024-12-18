القضايا الإقليمية تسيطر علي مباحثات ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، في المخيم الشتوي في العلا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي، وأهم الملفات التي تم تناولها، سواء مجالات التعاون بين البلدين أو القضايا الإقليمية وخاصة في سوريا ولبنان وقطاع غـ ـزة.

مباحثات ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي

ومن جانبه، بحث ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي أوجه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية وسبل تعزيزها.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي

وتطرقت مباحثات ولي العهد السعودي و رئيس الوزراء العراقي إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة

آخر تطورات الأوضاع في دولة سوريا

وناقش ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي آخر تطورات الأوضاع في دولة سوريا، وأهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الأحداث بعد سقوط بشار الأسد وتولي محمد البشير رئاسة الحكومة الانتقالية.

كما تطرقت المباحثات لتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة بالكامل.

الأوضاع المأسـ ـاوية في قطاع غـ ـزة ولبنان

وتناول اللقاء كذلك الأوضاع المأسـ ـاوية في قطاع غـ ـزة، واستمرار إسرائـ ـيل في عـ ـدوانها ضد الفلسطينيين، وأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للحـ ـرب، ومضاعفة الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأهالي في قطاع غـ ـزة، وكذلك التأكيد على تثبيت وقف إطـ ـلاق النـ ـار في لبنان، وبذل الجهود من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

رئيس وزراء العراق يشدد علي عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري

وشدد رئيس الوزراء العراقي على حرص العراق على وحدة الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرّة للسوريين، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد.

كما أعرب عن استعداد العراق للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة، من أجل إرساء الأمن والاستقرار، وإبعاد المنطقة عن خطر الصـ ـراعات والحـ ـروب".

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي

وشهد لقاء ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء العراقي حضور أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضره من الجانب العراقي وكيل جهاز المخابرات وقاص محمد حسين.

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