ملفات شائكة علي أجندة نتنياهو خلال زيارته لـ الولايات المتحدة الأمريكية

تحظي زيارة رئيس الوزراء الإسرائـ ــيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أعلن مكتب نتنياهو، باهتمام عالمي كبير خاصة أنها تأتي في وقت شديد الحساسية والخطورة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل رئيس الوزراء الإسرا ئـ ـيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة لـ الولايات المتحدة الأمريكية والهدف من الزيارة، و أبرز الملفات المرتقب مناقشتها مع ترامب.

تفاصيل زيارة نتنياهو لـ الولايات المتحدة الأمريكية

أكد مكتب نتنياهو أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائـ ــيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لـ الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

نتنياهو وترامب

ويعتبر اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو هو الثاني منذ تولي ترامب منصب رئيس أمريكا في يناير الماضي، إذ التقى الرئيسان في واشنطن، في زيارة وُصفت حينها "بالأولى التي يقوم بها رئيس أجنبي لترامب منذ تنصيبه"، بحسب هيئة البث البريطانية.بي.بي سي".

أبرز الملفات علي طاولة نتنياهو وترامب

وسيتم خلال زيارة نتنياهو المرتقبة لـ أمريكا بحث عدة قضايا هامة بينه وبين ترامب، من أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من العالم، ومن ضمنها إسرائـ ـيل.

وفي نفس الصدد، قالت صحيفة معاريف إن زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن لم تكن مدرجة ضمن جدول أعماله الرسمي، بل نشأت بصورة مفاجئة خلال مكالمة هاتفية قصيرة لمناقشة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعاه قائلا :"تعال إليّ وسنتحدث عن ذلك".

ووفقا للمراسلة السياسية للصحيفة آنا براسكي، التي تحدثت إلى مسؤولين مقربين من نتنياهو، فقد تحولت هذه الدعوة العفوية إلى محطة مركزية يسعى نتنياهو من خلالها إلى مواجهة جملة من الأزمات على المستوى الداخلي والدولي، عبر تفعيل العلاقة الشخصية التي تربطه بترامب.

نتنياهو يسعي إللغاء أو تقليص التعريفة الجمركية التي فرضتها ترامب علي إسرائـ ـيل

وحاولت المراسلة التي عنونت تقريرها بـ "سلاح نتنياهو السري في واشنطن" تحديد أهداف الزيارة التي ستتم غدًا الاثنين بعد انتهاء زيارة المجر، وأبرزها التصدي للعقوبات الجمركية الأمريكية حيث تتمثل في محاولة إلغاء أو تقليص التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 17% على البضائع الإسرائـ ـيلية.

وأثار قرار ترامب فرض رسوم جمركية موجة من القلق في عدد من دول العالم، سارع نتنياهو، وفق تعبير براسكي، إلى التحرك "كأنه في وحدة استطلاع"، مستثمرا قربه من ترامب في محاولة لانتزاع استثناء لصالح الاقتصاد الإسرائيلي.

ترامب ونتنياهو

وتنقل المراسلة عن مقربين من نتنياهو تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى تفاهم يُنهي مفاعيل القرار أو يقلّص من حدته، بما يمنع تأثيره السلبي على قطاعات اقتصادية تعتبر حيوية لإسرائيل في ظل ما تواجهه من ضغوط داخلية وخارجية.

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