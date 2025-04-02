نتنياهو يُعين نائب بار رئيساً للشاباك و المعارضة تطالب بإقالة نتنياهو شخصياً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أنه سيعين نائب رونين بار رئيساً لجهاز الأمن العام "الشاباك، خلفاً لرئيس الشاباك الحالي الذي تدخل إقالته حيز التنفيذ في العاشر من إبريل الجاري المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



نتنياهو يراه الأفضل منذ البداية

و تشير تقارير إعلامية محلية إلى أن نتنياهو يعتبر نائب بار الخيار الأمثل لتولي قيادة الجهاز، حيث إن لديه المعرفة والخبرة الضروريتين لتولي القيادة في خضم الحرب.

لكنه على الرغم من ذلك أصر على إجراء عدد من المرشحين لتولي المنصب، و الذين كان من بينهم قائد البحرية الإسرائيلية السابق، إيلي شارفيت، الذي إلتقاه نتنياهو، الثلاثاء، لكنه أنهى اللقاء معه معتذراً بأنه في حاجة ليلتقي مع عدد أخر من المرشحين قبل حسم قراره النهائي.

ويعود سبب رفض نتنياهو لشارفيت هو مشاركة الأخير في تظاهرات مضادة لقانون التعديلات القضائية الجديد.



المعارضة تتطالب بإقالة نتنياهو وعزله : فقد القدرة على العمل من أجل المصالح القومية لإسرائيل

من جهته، فقد وصف رئيس المعارضة يائير لابيد جهاز الشاباك بأنه "قدس الأقداس" وقال إن التراجع عن تعيين رئيسه مساس بأمن إسرائيل.

وأضاف أن هذا المنصب ليس أي وظيفة عادية يُعين ويتم التراجع عن التعيين بعد 24 ساعة.

فيا إتهم، غادي آيزنكوت، الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي نتنياهو بأنه قد فقد القدرة على العمل من أجل المصالح القومية لإسرائيل، وأثبت أنه يرضخ للضغوط ويعمل من منطلق اعتبارات سياسية وليس لصالح إسرائيل.

بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني جانتس إن نتنياهو يثبت مرة أخرى أن الضغوط السياسية تفوق مصلحة الدولة وأمنها بالنسبة له.



فيما دع رئيس تحالف الديمقراطيين يائير جولان إلى عزل نتنياهو وإعلانه شخصا عاجزا عن أداء مهامه ويجب عزله.



فيما دافع وزير الثقافة، ميكي زوهار، عن نتنياهو لافتاً إلى إن محاولات تصويره عاجز عن القيام بمهامه إنقلاب سيقود إلى حرب أهلية.

فيما رفض نتنياهو في وقت سابق كافة الإتهامات الموجهة له بأن القرار وراء إقالة بار له دوافع سياسية.

إقرأ أيضاً

سر تراجع نتنياهو عن تعيين قائد البحرية السابق رئيساً للشاباك

نتنياهو يشمت في حماس ويدعو المعارضة للتوقف عن مهاجمته