حماس ولبنان و الحوثيون.. ملفات على طاولة إجتماع نتنياهو مع حكومته

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، نيته تنفيذ "خطة الهجرة" في غزة، مشيراً إلى أن حركة حماس "ستلقي سلاحها وسيسمح لقادتها بالخروج" من القطاع المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



نتنياهو الضغط العسكري على حماس ناجح

وتحدث نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عن الحرب في قطاع غزة والمواجهة مع حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية.

وقال: "فيما يتعلق بحماس في غزة، فإن الضغط العسكري ناجح، لأنه يعمل أولا باول، من ناحية فإنه يسحق القدرات العسكرية والحكومية لحماس، ومن ناحية أخرى فإنه يخلق الظروف اللازمة لإطلاق سراح الرهائن. هذا هو بالضبط ما نقوم به".



وأضاف: "إجتمع مجلس الوزراء الليلة الماضية، وقرر زيادة الضغط الذي تم تصعيده بالفعل، من أجل زيادة سحق حماس وخلق أفضل الظروف لإطلاق سراح الرهائن".

وقال نتنياهو إن إسرائيل تتفاوض لكن "تحت النار" وفق تعبيره، معتبرا أن المفاوضات "فعالة. نرى أن هناك نتائج تظهر فجأة".

وتابع: "نحن مستعدون للحديث عن المرحلة النهائية من الحرب. حماس ستلقي أسلحتها وسيُسمح لقادتها بالخروج".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنعتني بالأمن العام في قطاع غزة ونمكن من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة الهجرة الطوعية. هذه هي الخطة ونحن لا نخفي ذلك، ومستعدون لمناقشتها في أي وقت".



كما أكد نتنياهو "إلتزام إسرائيل بإعادة الرهائن"، موضحا: "حتى يومنا هذا، فإن الجمع بين الضغط العسكري والسياسي هو الشيء الوحيد الذي أعاد المختطفين، ليس كل المطالبات والشعارات الفارغة التي أسمعها في الاستوديوهات وممن يعتقدون أنهم خبراء".

نتنياهو: نطبق الإتفاق مع لبنان دون تنازلات

و قال نتنياهو : "فيما يتعلق بحزب الله في لبنان فهناك تطبيق صارم للغاية للاتفاق من دون أي تنازلات هذه هي التوجيهات التي أصدرتها أنا ووزير الدفاع والحكومة للجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يقوم بذلك بأفضل طريقة ممكنة؛ نحن لا نسمح بالرشقات ولن نقدم تنازلات ولن نضع أي اعتبار".

إلى هذا وقد حمّل نتنياهو الحكومة اللبنانية "مسؤولية عما يخرج من أراضيها، وعليها أن تتأكد من عدم خروجه من أراضيها. لن تكون هناك هجمات ضد إسرائيل من أراضيها. نحن نحترم دولة لبنان وجيشه، لذلك نطالبهم بأشياء تطالب بها ممن تحترمه".

نتنياهو : نقدر بشدة الإجراءات التي أتخذتها واشنطن مؤخراً ضد الحوثي

وفيما يتعلق بالحوثيين، فقد أعرب نتنياهو عن تقديره للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على عدد من معاقل الحوثيون .

وتابع: "إنهم يتعاملون معهم بكثافة كبيرة. نحن بالطبع نعمل على حماية أنفسنا كما حدث مؤخرا، لكن حقيقة أن الولايات المتحدة تدخل هناك بقوة كبيرة تشكل تغييرا كبيرا".

وختم حديثه: "نحن دائما نقدر التحالفات. لدينا تحالف مع أعظم قوة في العالم، وهي تقف خلفنا هناك وفي ساحات أخرى من دون تحفظ، وبتقدير كامل من المواطنين وحكومة إسرائيل".

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