بعد إتصال مع نتنياهو ماكرون يعلن موقفه من التهجير والأوضاع في لبنان

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، موقفه من تطبيق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، كما شدد على رفضه التام لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه دعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى وقف الهجمات على قطاع غزة، والانسحاب الكامل من لبنان المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

ماكرون : أكدت لنتنياهو أن رفضي للتهجير ثابت



وقال ماكرون: "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إطلاق سراح كافة الرهائن وأمن إسرائيل يشكلان أولوية بالنسبة لفرنسا".

وأضاف: "طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما يجب على حماس قبوله. وأكدت على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية على الفور".

وأردف الرئيس الفرنسي: "تحدثت مع نتنياهو ودعوته لوقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار".

وأشار إلى موقف فرنسا من التهجير: "ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ونرفض التهجير القسري لأهالي القطاع".

ماكرون : دعوت إسرائيل للإلتزام الصارم بوقف إطلاق النار في لبنان

وفيما يتعلق بلبنان أوضح ماكرون أنه: "بعد مناقشاتي مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، الجمعة، وهذه المناقشة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قررنا العمل معا".

وأضاف :"دعوت إسرائيل إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار الذي التزمت به في لبنان. ويوجه هذا الطلب إلى كافة الأطراف من أجل ضمان الأمن الكامل للسكان المدنيين على جانبي الخط الأزرق".

وتابع: "يجب تعزيز آلية المراقبة بهدف استعادة لبنان سيادته بشكل كامل ويتضمن ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ودعم استعادة احتكار الدولة للسلاح".

وكان نتنياهو قد حمّل خلال إجتماع عقده، السبت" مع أعضاء حكومته، الحكومة اللبنانية "مسؤولية عما يخرج من أراضيها، وعليها أن تتأكد من عدم خروجه من أراضيها، لن تكون هناك هجمات ضد إسرائيل من أراضيها، نحن نحترم دولة لبنان وجيشه، لذلك نطالبهم بأشياء تطالب بها ممن تحترمه".

و أكد نتنياهو على أن هناك تطبيق صارم للغاية للاتفاق من دون أي تنازلات هذه هي التوجيهات التي أصدرتها أنا ووزير الدفاع والحكومة للجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يقوم بذلك بأفضل طريقة ممكنة؛ نحن لا نسمح بالرشقات ولن نقدم تنازلات ولن نضع أي اعتبار".

إقرأ أيضاً

مصر وفرنسا تدعوان العالم لبذل مزيد من الجهود لحماية الشعب الفلسطيني

من بينها جنوب السودان و إندونيسيا نتنياهو يبحث عن دول لتهجير الفلسطينين