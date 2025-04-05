أوباما يعرب عن قلقه من سياسة إدارة ترامب وتصرفاته.. تفاصيل

أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن "قلقه الشديد" إزاء تصرفات الرئيس الحالي دونالد ترامب، مشيرًا إلى عدد من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وفي تصريحاته الأخيرة في كلية هاميلتون بنيويورك، عبر أوباما عن انتقاداته لعدد من سياسات إدارة ترامب، بما في ذلك استهداف الجامعات الأمريكية، القرارات الاقتصادية، وأسلوب تعامل الإدارة مع وسائل الإعلام والمجتمع القانوني.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

قلق أوباما من تهديد الجامعات

أحد أبرز النقاط التي أثارها أوباما في خطابه كان قلقه من تهديد الحكومة الأمريكية للجامعات إذا لم تكشف عن أسماء الطلاب الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وأوضح أن هذا النوع من السلوك لا يتماشى مع المبادئ الأساسية التي تأسست عليها الولايات المتحدة، حيث تعتبر حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الأمريكي، وكان أوباما قد عبر عن قلقه من أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تقليص الحريات الأكاديمية في البلاد.

انتقادات لسياسة ترامب الاقتصادية

تطرق أوباما إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها إدارة ترامب، وأعرب عن اعتقاده بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستكون ضارة بالاقتصاد الأمريكي، واعتبر أوباما أن هذه السياسات الاقتصادية ستؤثر سلبًا على التجارة الدولية وستضر بمصالح الولايات المتحدة في المدى الطويل، وأوضح أنه لا يعتقد أن تلك السياسات ستكون مفيدة للاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا على ضرورة التفكير مليًا في التداعيات التي قد تنتج عنها.

التعامل مع وسائل الإعلام والمجتمع القانوني

أبدى أوباما أيضًا قلقه من أن إدارة ترامب قد بدأت تستهدف وسائل الإعلام، مشيرًا إلى الحظر الذي فرضته الإدارة على وكالة "أسوشيتد برس" بسبب رفضها استخدام اسم "خليج أمريكا" بدلاً من "خليج المكسيك"، كما انتقد أوباما معاقبة مكاتب المحاماة التي تدافع عن أطراف تختلف مع الحكومة، مما يشكل تهديدًا لحرية الصحافة والدفاع القانوني. وأوضح أن هذا النوع من التصرفات يعكس تجاهلًا لحرية التعبير.

التأكيد على القيم الأمريكية

أكد أوباما في ختام تصريحاته أن ما يشهده العالم اليوم هو أزمة في المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمة الأمريكية، وأشار إلى أن التصرفات التي تقوم بها إدارة ترامب تتناقض مع القيم التي تمثلها الولايات المتحدة، مثل حرية التعبير والعدالة، ورغم القلق الذي أبداه، دعا أوباما الأمريكيين إلى عدم فقدان الأمل، مؤكدًا أن التاريخ يمر بفترات صراع، ولكن في النهاية ستظل الولايات المتحدة صامدة وقادرة على تجاوز التحديات.

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