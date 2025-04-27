أبرزها التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.. تفاصيل مباحثات وزير الخارجية ووزير خارجية جزر القمر

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مباحثات هامة مع محمد مباي، وزير خارجية جزر القمر، تناولة خلالها التعاون الثنائي بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل مباحثات وزير الخارجية وزير خارجية جزر القمر، وأهم الملفات التي تم بحثها بين الجانبين.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية جزر القمر

شدد وزير الخارجية خلال الاتثال الهاتفي الذي أجراه مع وزير خارجية جزر القمر على التزام مصر الثابت بدعم الأشقاء في جزر القمر، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وزير الخارجية

وأعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر لتقديم الخبرات الفنية والتدريبية في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بدعم جهود التنمية في الدول الشقيقة في القارة الأفريقية.

وزير الخارجية يؤكد أهمية بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى مع جزر القمر

كما أكد وزير الخارجية أهمية بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى في مجالات التعليم، والصحة، وبناء القدرات، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تفعيل آليات التعاون القائمة بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات جديدة تخدم المصالح المشتركة.

وزير الخارجية يبحث عدد من القضايا الإقليمية مع وزير خارجية جزر القمر

كما تناول الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية جزر القمر عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات في البحر الأحمر، فضلًا عن التنسيق في إطار الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يخدم المصالح المشتركة فى العديد من الملفات.

وزير خارجية جزر القمر يشيد بدور مصر المحوري في دعم قضايا القارة

من جانبه، أعرب وزير خارجية جزر القمر عن تقدير بلاده للدور المصري المحوري في دعم قضايا القارة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، والاستفادة من الخبرات المصرية في دعم برامج التنمية الوطنية في جزر القمر.

العلاقات الثنائية بين مصر وجزر القمر

الجدير بالذكر أن مصر وجزر القمر تتمتعان بعلاقات ثنائية ممتازة في كافة المجالات بالنظر إلى عضوية الدولتين فى الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، ، فضلا عن العلاقات الثقافية والتعليمية الوطيدة لتوجه العديد من طلاب جزر القمر منذ عقود عديدة إلى مصر للدراسة سواء فى الأزهر الشريف أو فى الجامعات المصرية.

تحرص مصر على تقديم الدعم الفنى للكوادر القمرية فى مختلف المجالات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، كما تواصل جزر القمر فى تقديم دعمها السياسى لمصر فى جميع المحافل سواء الأفريقية أو العربية أو الدولية.

تعود علاقات مصر الدبلوماسية بجمهورية جزر القمر إلى عام 1976، حين صدر القرار المصري في 26 يوليو بتبادل التمثيل الدبلوماسي معها، إلا أن العلاقات ازدهرت بعد مطلع الألفية الجديدة، حيث عملت الدولتان على دعم العلاقات المشتركة خاصة على المستوى الاقتصادي بعد انضمامهما للكوميسا أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية بجانب اشتراكهما في العديد من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بالاضافة إلى سعيهما المتبادل لمزيد من التعاون لتسع شتى المجالات.

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